Четверг, 17 января 2019

505-й отдел главного военного управления СКР возбудил дело о приемке Росгвардией у своего единственного поставщика – мясокомбината “Дружба народов” в аннексированном Крыму – 30 тонн пораженного гнилью картофеля для 46-й отдельной бригады оперативного назначения, дислоцированной в Грозном. Об этом сообщает РБК.

По делу подозревается замкомандира спецназа “Авангард” полковник Олег Кондратьев. Ему вменена часть 1 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий), предусматривающая до 4 лет колонии.

Согласно фабуле дела, 2 июля прошлого года Кондратьев, начальник тыла бригады, отдал подчиненным офицерам 356-го отдельного батальона материального обеспечения “незаконный устный приказ” принять на склад картофель “с поражением поверхности клубня мокрой и сухой гнилью”, хотя достоверно знал, что продукт не соответствует требованиям ГОСТа и согласно условиям госконтракта приемке не подлежит.

19 тонн картофеля, закупленного по цене 42,65 рубля за килограмм, сгнило. Таким образом, Кондратьеву вменяется ущерб на сумму свыше 800 тысяч рублей. Как утверждает СКР, тыловик, отдавая приказ, действовал “умышленно, явно выходя за пределы полномочий, из иной личной заинтересованности”.

В пресс-службе Росгвардии РБК заявили, что ведомство само обратилось в военную прокуратуру по итогам проведенной внутренней проверки.

После возбуждения дела Кондратьева отстранили от службы.

В конце августа прошлого года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о поставках продуктов Росгвардии. Как сообщалось, за год закупочная стоимость продуктов для спецслужбы выросла в два-три раза, превысив цены на те же товары в рознице, а качество снизилось. Также доказывалось, что Борис Кантемиров, ставший владельцем “Дружбы народов”, когда комбинат после аннексии Крыма отобрали у украинского олигарха Юрия Косюка, связан с директором Росгвардии Виктором Золотовым и премьер-министром Дмитрием Медведевым. ФБК предполагал, что конечными бенефициарами аферы могут быть сам Медведев или лица из его ближайшего окружения.

Схожая информация появилась 10 декабря в публикации РБК. Издание передавало, что Федеральная антимонопольная служба после обращения ФСБ проверяет “Дружбу народов” на нарушение антимонопольного законодательства, а Главная военная прокуратура ведет проверку возможного завышения цен при поставке продуктов.

Росгвардия выпустила обращение к редакции, в котором назвала сведения в публикации газеты ложными. В письме, однако, подтверждалось, что ГВП и ФСБ проводят проверку “по фактам поставок в 2017-2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТа”. Заявлялось, что внутреннее расследование начала и служба собственной безопасности Росгвардии.

В конце прошлого месяца стало известно, что правительство продлило контракт с “Дружбой народов” как с единственным поставщиком Росгвардии на 2019-2020 годы. Пресс-секретарь ведомства Валерий Грибакин тогда заявил, что спецслужба “принимает все необходимые меры, чтобы пресечь поставки продуктов по заведомо заниженным ценам”. “Вся продукция, закупочная цена которой ниже себестоимости сырья, соответствующего ГОСТу, – это заведомый фальсификат”, – заметил силовик.

11 сентября, вскоре после публикации ФБК, директор Росгвардии Золотов вызвал основателя фонда Алексея Навального, тогда отбывавшего административный арест, на поединок. Освободившись, Навальный в ответ предложил силовику теледебаты в прямом эфире, но получил отказ. 11 декабря стало известно, что Золотов подал к оппозиционеру иск на 1 миллион рублей, однако Люблинский райсуд Москвы оставил бумагу без движения, потребовав к 9 января нынешнего года устранить недочеты в иске. После того как Золотов в установленный срок не скорректировал иск, суд возвратил ему бумагу.