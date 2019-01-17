Четверг, 17 января 2019

Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 году оказался в 2,7 раза больше, чем в 2017-м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Центробанка.

Если в позапрошлом году из России было выведено 25,2 миллиарда долларов, то в прошлом – 67,5 миллиарда.

В I квартале 2018-го из страны ушло 16,2 миллиарда долларов. Во II квартале, напротив, ЦБ зафиксировал приток в сумме 4,3 миллиарда. Между тем за III квартал из России вывели 19,2 миллиарда долларов, а за последний – 36,5 миллиарда.

Как передавал ТАСС, еще месяц назад, 14 декабря, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала годовое значение оттока капитала равным лишь 54 миллиардам долларов. В нынешнем же году, по утверждению чиновницы, отток должен составить только 20 миллиардов.