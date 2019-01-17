Четверг, 17 января 2019

В небе над Дальним Востоком столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, инцидент произошел над Татарским проливом недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района Хабаровского края. Самолеты 277-го бомбардировочного полка, поднявшиеся в воздух с аэродрома Хурба в 17 километров от Комсомольска-на-Амуре, пропали с радаров.

Один из самолетов упал в воду; его экипаж катапультировался. Второй бомбардировщик, как передал Интерфакс, приземлился с отказавшим двигателем.

Относительно причин инцидента источник агентства в экстренных службах региона заметил: “Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами либо технически произошла нештатная ситуация”.