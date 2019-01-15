Вторник, 15 января 2019

Взрыв раздался на химическом заводе под Петербургом

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошел взрыв на заводе "Полипласт", производящем химические добавки для бетона и сухих строительных смесей



По данным областного МЧС, сообщение о взрыве поступило 16 января в 11:40. пресс-службе МЧС ТАСС изначально сообщали о трех пострадавших. "На заводе произошел технологический взрыв и возник пожар на площади 50 кв. метров. Пострадали три человека", – сказал представитель ведомства. Общая площадь цеха составляет 1200 кв. м.

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщали, что пострадали два человека, передает "Интерфакс". "Взрыв бочки с ГСМ (горюче-смазочными материалами. – Прим. NEWSru.com) на складе завода "Полипласт". Тушат пожар. Пострадавшие – двое легких, медики на месте", – рассказали там.

Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до пяти. Об этом сообщила главный врач Кингисеппской межрайонной больницы имени Прохорова Зинаида Корончевская.

"Поступивших в приемное отделение было пять человек, все они ранены легко. Двое госпитализированы, три человека отправлены на амбулаторное лечение. [Госпитализированным] проведена первичная хирургическая обработка, оказана помощь. <…> В ближайшее время, через два-три дня, я думаю, что они будут выписаны домой на долечивание", – сказала она.

Возникший после взрыва пожар удалось локализовать на площади 50 кв. м. По данным источника "Интерфакса" в службах технического надзора региона, взрыв могли спровоцировать нарушения при хранении легковоспламеняющихся веществ.

"Предварительно на предприятии могли не соблюдаться или не до конца соблюдаться все установленные законодательством нормы хранения и использования легковоспламеняющихся и летучих веществ. Они могли сдетонировать", – сказал источник.

По его словам, проверяются и другие версии, включая нарушения технологического процесса и человеческий фактор.

Работников завода эвакуировали еще до взрыва, рассказала порталу 78.ru одна из сотрудниц. По ее словам, работники увидели возгорание в здании, эвакуировались, а уже после этого прогремел взрыв.

Глава местной администрации Елена Антонова подтвердила ТАСС, что людей в двухэтажном производственном здании, разрушенном в результате взрыва, нет. правда, причину она назвала другую. "Руководство завода "Полипласт" уверяет, что там никого быть не может, потому что был обеденный перерыв", – пояснила Антонова.

По данным МЧС, были эвакуированы 72 человека – это смена, которая там работала. Общая численность персонала завода, по данным пресс-службы Ленинградской области, 185 человек, отмечает ТАСС.

Очевидцы сообщают, что в зданиях в радиусе трех километров от завода вылетели стекла, посыпалась штукатурка. Здание частично разрушено.

По предварительным данным, угрозы химического заражения нет, сообщает портал 47news со ссылкой на отвечающего за безопасность сотрудника администрации Кингисеппского района.

Вместе с тем сотрудники Роспотребнадзора по Ленобласти сейчас берут пробы воздуха рядом с местом происществия, рассказали в ведомстве сайту 47news.ru. По словам руководителя областного Роспотребнадзора Ольги Историк, информация о случившемся пока не полная. "Работаем", – сказала она.

Также на месте происшествия работают дежурные смены 124 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области, Евроспас, Оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС Росси по Ленинградской области. Создан оперативный штаб.

Завод "Полипласт" является лидером российского рынка химических добавок, широко применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных смесей, растворов, цементов, керамики, а также в других областях строительства и нестроительной химии. Имеет филиалы в Новомосковске, Первоуральске и Кингисеппе.

Завод "Полипласт" расположен на территории промышленной зоны "Фосфорит", объединяющей несколько предприятий. Промзона, по данным администрации района, находится в 15 км от Кингисеппа.