Вторник, 15 января 2019

Судья Лефортовского райсуда Москвы Сергей Рябцев продлил до 24 апреля срок содержания под стражей украинским морякам Владимиру Лисовому, Владиславу Костышину, Виктору Беспальченко и Владимиру Варимезу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

Рябцев начал рассматривать ходатайства ФСБ о продлении срока содержания под стражей четверым морякам во вторник вечером и перенес слушания на 9 утра среды. Костышин – старшина 1-й статьи с малого бронекатера “Никополь”, Лисовый – капитан 3-го ранга с буксира “Яны-Капу”, Беспальченко и Варимез – старшие матросы с того же буксира.

Накануне судьи Лефортовского суда продлили сроки содержания в СИЗО остальным 20 пленным морякам.

До 26 апреля аресты продлены трем раненым пленным с катера “Бердянск”: старшему матросу Андрею Артеменко, матросу Андрею Эйдеру и оперативнику СБУ Василию Сороке.

Остальным морякам аресты продлены до 24-го числа. Судья Альбина Галимова продлила аресты командиру “Бердянска” Роману Мокряку, старшему матросу с “Никополя” Андрею Опрыско, матросу этого же катера Сергею Цыбизову и матросу “Яны-Капу” Евгению Семидоцкому, командиру “Никополя” Богдану Небылице, мичману “Яны-Капу” Юрию Будзило, старшине с этого же буксира Сергею Чулибе и старшему матросу малого бронекатера “Бердянск” Сергею Безъязычному.

Судья Елена Канева оставила в СИЗО капитана 2-го ранга с “Бердянска” Дениса Гриценко, старшего матроса “Никополя” Вячеслава Зинченко, старшего матроса “Яны-Капу” Михаила Власюка и оперативника СБУ с “Никополя” Андрея Драча, командира “Яны-Капу” Олега Мельничука и всех троих раненых.

Судья Сергей Рябцев оставил под стражей капитан-лейтенанта с “Никополя” Сергея Попова, мичмана “Яны-Капу” Андрея Шевченко, старшего матроса этого же буксира Владимира Терещенко и старшего матроса “Бердянска” Богдана Головаша.

Видео Юрия Тимофеева:

Украинские моряки: продление ареста

25 ноября 2018 года Россия атаковала конвой из трех украинских военных кораблей, следовавших из Одессы в Мариуполь. Утром этого дня сторожевой корабль погранслужбы ФСБ протаранил “Яны-Капу”. Затем проход под мостом перекрыли сухогрузом. Под вечер конвой принял решение возвращаться в Одессу. Однако после отхода украинских кораблей они примерно в 40 километрах к юго-востоку от Керчи были заблокированы и обстреляны. Огонь велся на поражение. Затем суда захватил российский спецназ.

Россия стянула в район столкновения боевые самолеты, в том числе два штурмовика Су-25. Также украинские корабли находились под прицелом ударных вертолетов Ка-52. По информации СБУ, всего против двух украинских катеров и одного буксира были задействованы шесть судов ФСБ и четыре армейских, а также самолеты и вертолеты. Сообщалось также, что российский истребитель Су-30 выпустил по украинским кораблям две неуправляемые ракеты.

Против пленных сфабриковали дело по части 3 статьи 322 российского УК (незаконное пересечение государственной границы с применением или угрозой насилия), предусматривающей до 6 лет колонии. 27-28 ноября всех моряков отправили в СИЗО. Большинство политзеков в СИЗО отправил подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя, а раненых арестовал российский Керченский горсуд на выездных заседаниях в лазарете войсковой части. Затем их этапировали в Москву. Артеменко, Эйдер и Сорока были помещены в больницу столичного СИЗО-1 “Матросская Тишина”; там они содержатся до сих пор. Остальных 21 пленного заключили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ.

Моряки отвергают обвинение и добиваются, чтобы их признали военнопленными.

С днем рождения, Богдан! pic.twitter.com/gKmDwmCBul

— Грани.Ру (@GraniTweet) 16 января 2019 г.