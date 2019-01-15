Вторник, 15 января 2019

Данные Росстата об эмиграции из страны за последние годы занижены более чем вшестеро. Об этом сообщается в исследовании “Проекта”.

Так, за 2016 год, по подсчетам Росстата, из России в 10 зарубежных стран – Австрию, Болгарию, Германию, Израиль, Испанию, Польшу, США, Финляндию, Францию и Японию – переселились меньше 9,5 тысячи россиян. Однако, суммируя сведения Организации экономического сотрудничества и развития, Евростата и национальных статистических ведомств названных государств, “Проект” установил, что в действительности из России в 2016-м выехали свыше 66 тысяч граждан (в данном случае цифра Росстата оказывается занижена даже не вшестеро, а без малого всемеро).

В частности, Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало в 6 раз больше эмигрантов из России, чем в данных Росстата о россиянах, выехавших в Соединенные Штаты. Еще сильнее российская статистика расходится с данными Чехии и Венгрии – в 12 и 14 раз соответственно.

Разницу в значениях демограф Юлия Флоринская объяснила “Проекту” тем, что Росстат не включает в свою статистику граждан, которые при выезде за рубеж на длительные сроки не снимаются с миграционного учета в России. Между тем таких среди эмигрантов – 90 процентов.

Всего же Росстат оценивает число россиян, выехавших из страны за 2012-2017 годы, с которыми примерно совпадает третий президентский срок Владимира Путина, как минимум в 330 тысяч человек.

На 2017 год Россия занимала по числу эмигрантов третье место в мире – из страны в разное время выехали 10,6 миллиона человек. По этому показателю Россия уступила лишь Индии и Мексике (16,6 и 13 миллионов эмигрантов соответственно). 10,6 миллиона человек – это 7 процентов всего населения страны за 2017 год и 4 процента общего числа эмигрантов изо всех стран мира.

При этом, отмечает “Проект”, в эмиграцию в последние годы вовлекается все большее число регионов наряду с традиционными приграничными и Москвой. Если в 2001 году на Москву и Петербург приходилось 26 процентов всех эмигрантов, то в 2017-м – лишь 11 процентов. Первые места по числу выбывших в пересчете на численность населения сейчас занимают Калужская, Тамбовская, Смоленская области, Хабаровский край и Мордовия.

При этом даже по данным Росстата, говорится в публикации, за 2017 год из России уехали 377,2 тысячи человек (из них граждан России – 66,7 тысячи) – рекордный показатель за последнее время, в три раза превосходящий значение 2012 года.

Отдельно “Проект” отмечает рост утечки мозгов. 22 процента эмигрантов, учтенных Росстатом, имеют высшее образование; некоторые из этого числа – также ученые степени. В 2012 году число эмигрантов с высшим образованием составляло лишь 17 процентов.

Демограф Флоринская, однако, оценивает долю граждан с высшим образованием, выезжающих из России каждый год, в 40 процентов. “После 2014 года рынок труда для специалистов с западным образованием в России сильно сдулся, – отметила эксперт. – Сократилось количество представительств иностранных компаний, и возвращаться стало некуда”.

Покидают страну и богачи. По данным консалтинговой фирмы New World Wealth, Россия в 2017 году заняла шестое место в мире по числу эмигрантов – долларовых миллионеров. В исследовании учтены только те граждане, которые прожили на новом месте не меньше полугода, – россияне, получившие иностранный вид на жительство, но фактически не переселившиеся за рубеж, в статистику не попали.

По подсчетам фирмы Knight Frank, больше половины ультрабогатых россиян, к которым относят лиц с состоянием от 50 миллионов долларов, имеют двойное гражданство, а 45 процентов рассматривают возможность отъезда из России навсегда.

Сравнительно небольшая, но заметная категория эмигрантов – политбеженцы. К ним относятся как оппозиционеры, так и представители ЛГБТ-сообщества. За один 2017 год в 28 стран – членов Евросоюза поступило 12,7 тысячи запросов россиян об убежище. Наибольшее число заявлений получает Германия; кроме нее в первую пятерку входят Франция, Польша, Австрия и Финляндия. Еще 2,7 тысячи запросов в 2017 году поступило в США.

При этом, отмечается в исследовании, если число заявлений об убежище, подаваемых в страны ЕС, с 2014 года снижается, то количество запросов в США, напротив, растет. В 2014 году число заявлений с просьбой об убежище в Соединенных Штатах превысило 1 тысячу, а в 2016-м – удвоилось.

По данным Google Trends, пик запросов “как эмигрировать из России” за последние пять лет пришелся на начало 2014 года – время украинского Евромайдана. Еще один заметный всплеск относится к марту 2018-го, когда Путин в очередной раз был объявлен победителем президентских выборов.