Вторник, 15 января 2019

Совфед отказался направлять заявку на участие своей делегации в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщается на сайте верхней палаты.

Причиной названы санкции ПАСЕ против российской делегации, введенные еще в апреле 2014 года в связи с аннексией Крыма. Ассамблея лишила Россию права голоса, а также права участия в заседаниях своих уставных органов и в мониторинговой деятельности.

Накануне комитет по международным делам Госдумы рекомендовал нижней палате также отказаться от отправки своей делегации в ПАСЕ. Проект заявления будет вынесен на голосование в четверг.

В июне 2017-го Москва приостановила уплату годового членского взноса в ПАСЕ, требуя снятия санкций со своей делегации. Взнос за 2018 год было решено вовсе не перечислять.

20 сентября прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко после встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что у России “созревает внутреннее желание” выйти из Совета Европы, поскольку в Москве “устали быть мальчиками и девочками для битья”.

9 октября ПАСЕ отказалась принять предложенные Россией изменения в свой регламент. Они бы позволили снять санкции с делегации Москвы.

На другой день генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал возможным исключение России в 2019 году из ПАСЕ и Комитета министров СЕ, если та не возобновит уплату членских взносов. Статья 9 Устава СЕ, заявил генсек, прямо предполагает исключение страны-члена, если та в течение двух лет не платит взносов. Для России эти два года истекут в июне 2019-го. “И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью”, – заключил Ягланд. Между тем в действительности в статье 9 Устава не указан конкретный срок, по истечении которого к стране-неплательщику могут быть применены меры.