Среда, 16 января 2019

Послы стран Евросоюза в среду согласовали санкции против четверых офицеров российского ГРУ, причастных к химатакам, в том числе Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, отравивших бывшего коллегу по спецслужбе Сергея Скрипаля. Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на европейских дипломатов.

Это первые санкции против ГРУ, введенные на уровне Евросоюза.

В санкционный список также попали пятеро граждан Сирии.

Как ожидается, новые санкции будут одобрены министрами иностранных дел стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 21 января.

Ограничения введены в соответствии с механизмом срочных санкций за применение химоружия, который ЕС утвердил в октябре прошлого года.

Санкции могут быть введены против любых физических и юридических лиц вне зависимости от гражданства первых и местоположения вторых. Объектами становятся не только лица, непосредственно виновные в разработке и применении химоружия, но и те, кто оказывал в этом финансовую, техническую и иную материальную поддержку, а также поощрял такие действия.

Предусмотрена заморозка активов виновных на территории Евросоюза, а для физических лиц – также запрет на въезд в ЕС. Гражданам и организациям стран – членов ЕС запрещено переводить средства фигурантам санкционного списка.

19 декабря 2018 года Чепига и Мишкин попали в санкционный список Минфина США.