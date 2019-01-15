Вторник, 15 января 2019

Следователь отдела СКР по Симферопольскому району аннексированного Крыма Тимофей Пивень прекратил дело об экстремизме, сфабрикованное против 32-летнего села Новый Мир Исмаила Рамазанова, в связи с частичной декриминализацией вмененной ему части 1 статьи 282 российского УК (возбуждение ненависти либо вражды). Об этом сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на адвоката “Агоры” Алексея Ладина.

Как отметил в своем Телеграме председатель “Агоры” Павел Чиков, это первый случай применения в Крыму закона о декриминализации 282-й статьи.

Накануне Ладин сообщал “Граням”, что СКР саботирует исполнение закона о декриминализации. Еще 8 января, пояснил он, Рамазанов направил в следственное ведомство ходатайство о прекращении дела и исключении его из списка “террористов” и “экстремистов”. 9-го числа бумагу зарегистрировали. С тех пор Рамазанов ежедневно звонил в СКР узнать, вынесено ли решение, и всякий раз получал отрицательный ответ. В итоге Ладин подал в подконтрольный России Симферопольский райсуд жалобу на бездействие Пивня и другого следователя по делу – Дмитрия Косякина.

Однако на слушаниях по жалобе, открывшихся в среду, Пивень продемонстрировал копию постановления о прекращении дела, заметив, что сейчас согласовывает этот документ с прокуратурой. При этом датирована бумага оказалась еще 9 января.

“У нас есть основания полагать, что постановление вынесено задним числом”, – заметил Ладин.

В этой связи судья перенес слушания по жалобе адвоката на 18 января, обязав Пивня представить к этому сроку доказательства того, что он именно 9-го числа прекратил дело и направил Рамазанову и Ладину соответствующие уведомления.

Соблюдающий мусульманин Рамазанов был задержан 23 января прошлого года и на другой день отправлен в СИЗО. 23-24 января, между задержанием и судом об аресте, оперативники ФСБ неоднократно избивали крымчанина, а также подвергали его иным пыткам. В избиениях участвовал капитан Артур Шамбазов (изменивший присяге сотрудник СБУ), который тремя годами раньше пытал евромайдановца Александра Костенко.

В деле утверждалось, будто в сентябре – октябре 2017-го крымский татарин вел экстремистскую пропаганду через интернет-рацию Zello. Единственным доказательством следствия на момент ареста Рамазанова было заключение лингвистического исследования, выполненного экспертом крымского УФСБ Ильей Виноградовым; он же ранее проводил экспертизы по делам Сулеймана Кадырова и Игоря Мовенко.

Между тем, хотя при обыске у крымчанина были изъяты мобильник и планшет, никаких доказательств того, что Рамазанов запускал на этих устройствах Zello, следователь райотдела СКР Алиса Глухова, первоначально занимавшаяся делом, не нашла.

В июне политзеку инкриминировали еще одно обвинение – по части 1 статьи 222 кодекса (незаконное хранение боеприпасов). Об “обнаружении” у Рамазанова 24 патронов к пистолету Макарова, в действительности подброшенных ему при обыске, силовики заявляли сразу после задержания крымского татарина, однако дело открыли лишь почти спустя полгода.

Сам политзек оба обвинения последовательно отвергал.

14 июля Рамазанов, за неделю с небольшим до истечения предельного срока ареста по инкриминированным обвинениям, был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

Вскоре дело ушло в прокуратуру, однако 3 августа стало известно, что ведомство по ходатайству Ладина вернула материалы в СКР на доследование. Адвокат в своем обращении указывал на грубейшие процессуальные нарушения следствия.

7 ноября стало известно, что обвинение по 222-й статье с Рамазанова сняли за отсутствием состава преступления. Как говорилось в постановлении, объективных данных о принадлежности ему “найденных” патронов не обнаружено.