Вторник, 15 января 2019

Палата общин британского парламента 325 голосами против 306 проголосовала за доверие правительству Терезы Мэй, сообщает The Guardian. Всего в нижней палате 650 депутатов.

Голосование о доверии правительству Мэй накануне инициировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, после того как в парламенте провалилось утверждение договора Лондона и Брюсселя о выходе Британии из ЕС.

Мэй заявила, что немедленно хотела бы начать переговоры с лидерами оппозиции об альтернативном плане Brexit. Корбин возразил ей, что готов к переговорам, только если премьер исключит возможность выхода Британии из Евросоюза вовсе без соглашения.

По словам лидера Шотландской национальной партии в Палате общин Айана Блэкфорда, он готов участвовать в переговорах, только если Мэй согласна рассмотреть возможность проведения повторного референдума о выходе из ЕС или отсрочки выхода на срок после 29 марта – текущей даты, после которой Британия покинет Евросоюз.

Накануне против достигнутого правительством Мэй договора с Брюсселем проголосовали 431 депутата.

C этого момента правительство Мэй в трехдневный срок может предложить альтернативный план Brexit и заручиться дополнительными гарантиями ЕС. В таком случае рассмотрение парламентом альтернативного плана может состояться 21 января.

Если альтернативный план будет отвергнут, парламент может попробовать самостоятельно добиться компромиссного соглашения с Брюсселем, в противном случае Британии грозит выход из ЕС вовсе без соглашения.

12 декабря Мэй сохранила пост премьер-министра по итогам голосования о доверии внутри фракции консерваторов. За то, чтобы Мэй осталась на посту, проголосовали 200 депутатов, против – 117.

Сторонники Brexit с преимуществом менее 4 процентов голосов победили на референдуме о выходе Британии из ЕС 23 июня 2016 года. После референдума тогдашний премьер Дэвид Кэмерон, противник Brexit, подал в отставку, его место заняла Мэй. В феврале 2017 года Палата общин одобрила Brexit, в марте того же года Лондон уведомил ЕС о начале процедуры выхода в порядке статьи 50 Лиссабонского договора. После этого начались переговоры с Брюсселем об условиях выхода. 15 ноября 2018 года правительство Мэй одобрило договор с ЕС, ставший результатом переговоров. 25 ноября 27 лидеров стран ЕС подписали соглашение на саммите в Брюсселе.