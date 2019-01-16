Среда, 16 января 2019

Судья Октябрьского райсуда Томска Татьяна Федишина постановила досрочно освободить из ИК-3 общего режима в областном центре местного видеоблогера Вадима Тюменцева, отбывавшего пятилетний срок по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТВ2.

Решение вынесено в связи с частичной декриминализацией части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

С ходатайством в суд обратился адвокат “Открытой России” Андрей Миллер. Помощник прокурора Октябрьского района С. Воробьев на слушаниях в среду настаивал на частичном удовлетворении ходатайства. Он добивался, чтобы Тюменцева оставили в колонии, исключив из приговора 282-ю статью, а срок по второму обвинению – по части 2 статьи 280 кодекса (публичные призывы к экстремизму через интернет) – увеличив до тех же пяти лет.

Однако судья заняла сторону политзека и его защитника. На заданный после слушаний уточняющий вопрос Тюменцева, вступило ли решение в силу немедленно или же отведено 10 суток на его обжалование, Федишина заверила, что сейчас же отправляет постановление в колонию.

В 18:30 по местному времени (14:30 мск) 38-летний Тюменцев вышел из ИК-3. В заключении он отбыл 3 года 9 месяцев.

По данным адвоката Миллера, его клиент – первый политзек, освобожденный после частичной декриминализации 282-й статьи УК.

Видео ТВ2:

Дело против Тюменцева возбудили за публикацию им на своих youtube-канале и ВК-странице двух видеообращений. Первое – “День народного гнева в Томске против беспредела чиновников и маршруточников”. В нем блогер призвал томичей выйти на несогласованную акцию против повышения цен на проезд в маршрутках и снижения безопасности проезда. Руководителей города и области Тюменцев назвал коррупционерами и лоббистами.

Второе обращение – “Жителей Донецкой и Луганской областей – вон из Томска”. Блогер выступил против обустройства в Томске беженцев из Донбасса и Приазовья, обвинив их в причастности к российской агрессии и предательстве Украины.

16 февраля 2015 года дома у Тюменцева прошел обыск. Затем последовал допрос, по окончании которого у блогера взяли подписку о невыезде. Как пояснял Тюменцев, он признал вину, чтобы избежать заключения в СИЗО.

Несмотря на это, 28 апреля блогера арестовали, обвинив в нарушении условий подписки.

Приговор Тюменцеву вынесла 30 декабря 2015-го судья Кировского райсуда Томска Елена Галяутдинова. В качестве дополнительного наказания она назначила блогеру трехлетний запрет на пользование интернетом после освобождения из колонии.

При этом прокурор запрашивал для Тюменцева четыре года колонии-поселения с двухлетним запретом не на пользование интернетом, а лишь на публикации в Сети. Однако Галяутдинова вынесла ощутимо более суровый приговор.

Сам политзек в суде отказался от признательных показаний, пояснив, что явку с повинной написал под давлением майора ФСБ. Тем не менее это объяснение судья отмела как несостоятельное.

4 мая 2016-го судья Томского облсуда Андрей Емашов подтвердил срок Тюменцеву. Он смягчил лишь дополнительное наказание, заменив полный запрет пользования интернетом запретом публикаций в Сети. Такого смягчения в апелляционном представлении добивался прокурор. Между тем все ходатайства защиты, заявленные в продолжение четырех заседаний, Емашов отклонил.

В декабре 2017 года Тюменцев держал в колонии 10-дневную голодовку за освобождение всех политзаключенных. Как поясняла гражданская представительница политзека Елена Хамматова, акцию “следует рассматривать как обращение к правительству России”. Собственно на содержание в колонии, отмечала она, жалоб у Тюменцева нет. В ИК-3 политзек работал библиотекарем; прекращать работу на время голодовки он не стал.

Тогда же, в конце 2017-го, жюри премии имени Андрея Сахарова “За журналистику как поступок” присудило Тюменцеву орден “За мужество”.

19 марта прошлого года телеведущая Ксения Собчак, кандидат на последних президентских выборах, передала Владимиру Путину список с 16 именами политзеков, которых она просила помиловать. В их числе был и Тюменцев.