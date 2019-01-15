Вторник, 15 января 2019

Центральный главк СКР открыл два дела об антикремлевских акциях, прошедших в минувшем году в Киеве. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

Одно дело возбуждено по факту совершенного 9 мая нападения на Константина Воробьева – тогдашнего директора Российского центра науки и культуры, входящего в структуру Россотрудничества. Националисты из организации “С14″ (“Січ”) облили чиновника зеленкой и забросали экскрементами, когда он направлялся на акцию “Бессмертный полк”. “Сегодня “Бессмертный полк” будет смердеть, как никогда раньше”, – заметил один из участников акции – бывший боец АТО Родион Шовкошитный.

СКР утверждает также, что нападавшие угрожали Воробьеву расправой. Между тем на видеозаписи акции угрозы не зафиксированы.

Это дело квалифицировано по части 2 статьи 360 УК (нападение на лицо, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений), которая предусматривает от 5 до 10 лет колонии.

Поводом к открытию другого дела стала акция, прошедшая у посольства России 26 ноября, после атаки Москвы на военные корабли Украины в районе Керченского пролива и захват украинских моряков в плен. Активисты, собравшиеся у посольства в ночь после российской атаки, бросали в здание дипмиссии дымовые шашки. “Укринформ” передавал, что была брошена лишь одна шашка, причем ее быстро потушили. Кроме того, передавало агентство, полицейские помешали попытке демонстрантов поджечь принесенные с собой автопокрышки.

Между тем СКР утверждает, что протестующие облили служебную машину посольского чиновника горючим и подожгли, в результате чем дипмиссии был “причинен материальный ущерб”.

Это дело расследуется по части 1 статьи 360 кодекса (нападение на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой), санкция которой – от 2 до 6 лет реального срока.

Нынешние два дела – не первый случай реакции СКР на антикремлевские акции на Украине. 17-18 февраля прошлого года активисты различных националистических организаций дважды атаковали возглавлявшийся Воробьевым РЦНК. Во время первой акции был сорван, растоптан и сожжен российский флаг. СКР открыл по фактам акций дело, квалифицированное по той же 360-й статье, а также по статье 329 УК (надругательство над государственным флагом РФ).

Осенью 2018 года в московский СИЗО был отправлен экс-министр транспорта и связи Украины, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Николай Рудьковский. Ему вменили часть 2 статьи 360 кодекса за то, что 14 июня 2014 года во время митинга у российского посольства в Киеве он бросил в здание дипмиссии камень. В действительности бывшего министра, известного как раз пророссийскими взглядами, бросить в посольство камень вынудили национальные активисты. После того как Рудьковский выполнил требование, его облили зеленкой.