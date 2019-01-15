Вторник, 15 января 2019

Судья Сегежского горсуда Карелии Елена Новосельцева приговорила бывшего начальника расположенной в этом городе ИК-7 Сергея Коссиева к двум с половиной годам общего режима. Об этом сообщает “7×7″.

Второй фигурант дела – Анатолий Луист, занимавший при Коссиеве пост замначальника ИК-7 по производству – осужден к трем годам общего режима.

В качестве дополнительного наказания на обоих осужденных наложен трехлетний запрет занимать должности в госструктурах.

Также Новосельцева удовлетворила гражданские иски о возмещении материального ущерба, поданные ко фсиновцам двумя бывшими заключенными ИК-7, которых заставляли сдавать деньги на нужды колонии. Лаше Гогуа осужденные обязаны выплатить 850 тысяч рублей, а Сергею Полуйко – 250 тысяч.

Коссиев признан виновным по частям 1 статьей 285 и 286 УК (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий соответственно). В обвинении Луисту по каждой из этих норм были квалифицированы по два эпизода; также он осужден по части 3 статьи 290 кодекса (получение взятки за незаконные действия или бездействие).

До приговора оба обвиняемых находились под подпиской о невыезде. После оглашения решения их взяли под стражу.

Видео “7×7″:

Оба подсудимых признали вину и заявили о раскаянии. Дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор в прениях запрашивала для Коссиева четыре, а для Луиста – четыре с половиной года реального срока.

Потерпевший Гогуа в прениях отметил относительно Коссиева: “Если наказать этого человека условно, то я считаю, что правосудие не свершится. Коссиев был властителем судеб людей, мог казнить, мог миловать, и обращаться было некуда. Искать защиты было негде”.

Хотя приговор, вынесенный Новосельцевой, оказался мягче запрошенного прокурором, адвокат потерпевших Павел Котов сообщил, что они удовлетворены решением.

Коссиев возглавлял сегежскую ИК-7 общего режима с 2013 года. Широкую известность он получил осенью 2016-го, когда в этой колонии жестоко пытали политзека Ильдара Дадина. После двух дней избиений и иных издевательств Дадина привели к Коссиеву, который в присутствии подчиненных прямо заявил политзеку: “Тебя еще мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться – тебя убьют и закопают за забором”. После этого издевательства над Дадиным продолжились.

Между тем СКР по итогам доследственной проверки заявил, будто неправомерных случаев применения силы к заключенным в колонии не было.

В феврале прошлого года Коссиев вышел на пенсию. Вскоре после этого стало известно, что против него открыто дело.

Сегежская ИК-7 была известна как пыточная еще до того, как Коссиев стал ее начальником.