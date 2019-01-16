Среда, 16 января 2019

Адвокат президента США Рудольф Джулиани допустил, что люди из команды Дональда Трампа могли быть в сговоре с Кремлем. “Я никогда не говорил, что избирательный штаб или члены штаба не были в сговоре”, – заявил Джулиани в интервью CNN. По его словам, он всегда подчеркивал, что Трамп лично к этому не причастен.

По словам Джулиани, нет ни малейших доказательств в пользу версии о тайных договоренностях Трампа с Кремлем. Адвокат подчеркнул, что речь идет о “единственном возможном преступлении” – сговоре с целью хакерской атаки на штаб Демократической партии в 2016 году.

Комментируя информацию о том, что глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт передавал закрытые социологические данные украинским олигархам через политконсультанта Константина Килимника, Джулиани заверил, что президент узнал об этом недавно из СМИ.

Сам Трамп ранее отрицал, что члены его команды могли заключить тайные договоренности с Кремлем, и называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера “охотой на ведьм”.