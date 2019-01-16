Среда, 16 января 2019

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о клевете в связи с публикациями об участии силовиков в похоронах местного криминального авторитета. Как сообщает краевое управление СК, дело открыто по части 1 статьи 128.1 УК (клевета), предусматривающей штраф или обязательные работы.

Обыск по этому делу прошел в четверг утром у оппозиционного активиста Михаила Потапенкова в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на “Правозащиту Открытки”, обыск проводили сотрудники уголовного розыска из Амурска в присутствии двух понятых в военной форме. У активиста изъяли всю технику и увезли на допрос.

Согласно сообщению СК, в материалах СМИ и интернет-публикациях о похоронах Юрия Зарубина (“Зарубы”) в Амурске якобы содержатся “ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов”. Видео с похорон появилось в интернете 8 января. В описаниях к ролику говорилось, что в похоронной процессии участвовали прокурор Амурска Вячеслав Хан и глава ОМВД по Амурскому району Игорь Кленов.

Житель Амурска Виктор Торопцев, перепостивший этот видеоролик в своем Инстаграме и двух youtube-каналах, подвергся преследованиям. 9 января к блогеру приехали оперативники полиции и провел с ним “беседу” – силовиков интересовало, откуда он взял видео. 10 января Торопцева дважды опрашивали в прокуратуре.

12 января машину Торопцева остановили сотрудники ГИБДД, сославшись на то, что у блогера якобы недействительные водительские права. У него изъяли права и доставили в отдел. Торопцев провел ночь в полиции. После сообщений о задержании в СМИ его отпустили. В хабаровском УМВД заявили, что Торопцева якобы не задерживали, а только один раз пригласили на “беседу”, когда появилось видео с похорон. Вскоре Торопцева снова задержали.

14 января стало известно, что суд арестовал Торопцева на 10 суток. Его объявили виновным по части 2 статьи 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством).

Торопцев объявил голодовку. “Буду продолжать голодовку, пока от меня не отстанут с этой историей о похоронах и не вернут мои водительские права!” – заявил он.

2019й год, Хабаровский край, г. Амурск.Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия "Заруба". Перекрыли движение в городе. Хорошо, что сейчас не 90е! pic.twitter.com/PvQoHxE9eP

— Mиxaил Cвeтлoв (@MiklSvetlov) 8 января 2019 г.

Некий житель Амурска сообщил “Росбалту”, что другой местный житель, опубликовавший видео с похорон Зарубина, собирался также обнародовать кадры с участием правоохранителей, но ему стали угрожать по телефону. “А потом приехала полиция к нему домой. Сказали, чтобы мы удалили видео со всех ресурсов, где публиковали. Иначе будут проблемы”, – рассказал этот горожанин.