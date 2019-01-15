Вторник, 15 января 2019

В сербском городе Нови-Пазар, населенном преимущественно мусульманами, задержан 21-летний ваххабит Армин Алибашич, подозреваемый в подготовке теракта утром 17 января, в день визита Владимира Путина в Белград. Об этом в понедельник сообщил Blic; дополнительная информация появилась во вторник вечером в статье Alo.

Полицейские остановили Алибашича 13 января на улице, из-за того что его рюкзак показался им подозрительным. Оказалось, что в рюкзаке молодой человек нес пневматическую винтовку с оптическим прицелом и несколько ножей.

После этого полиция и Агентство безопасности и информации – спецслужба Сербии – провели дома у Алибашича в селе Букреш обыск. Там были обнаружены химикаты для изготовления взрывчатки, а также часы и мобильники, пригодные для дистанционной активации бомб. Кроме того, правоохранители нашли флаг “Исламского государства” и агитационные материалы этой структуры.

Алибашича задержали на 48 часов. Относительно суда об аресте в известных “Граням” публикациях не сообщалось.

По словам источника Alo, проверка контактов и действий Алибашича показала, что он намеревался приурочить теракт именно к приезду Путина. “Известно, что Путин является целью террористов из-за войны, которую Россия объявила ИГ”, – пояснил собеседник издания.

Тем не менее прокуратура предъявила задержанному обвинение лишь в незаконном производстве и обороте оружия и взрывчатки.

На допросе Алибашич заявил, что не признает ни Сербию, ни какое-либо иное государство – как можно заключить из контекста, поскольку их установления не основаны на исламе. Также молодой человек раскритиковал сербских имамов, за то что они лояльны государству и получают от него зарплату.

Нови-Пазар – центр исторического региона Санджак, расположенного на юго-западе Сербии, у границы с Косовом. Большинство мусульман региона – этнические босняки. Как отмечается, в Санджаке довольно много молодых людей, которые придерживаются радикальных исламистских взглядов. Точное число ваххабитов в регионе неизвестно; предполагается, что сейчас их стало меньше, чем раньше.

По информации источника Blic, Алибашич контактировал с некоторыми из мусульман, намеревавшимися отбыть в Сирию.

Больших проблем в регионе, отмечало издание, радикальные исламисты в последние годы не создавали – известны лишь некие “спорадические незначительные инциденты”. Однако несколько десятков радикальных исламистов выехали в Сирию; некоторые отправлялись семьями. Ряд приезжих из Санджака там погиб в боях или же при налетах коалиции во главе с США, как 31-летняя Эмина Плойович и ее четверо детей.

Рейхан Плойович, муж погибшей, в апреле прошлого года был осужден на родине к 9 с половиной годам тюрьмы.

Шестеро других фигурантов дела получили сроки от 7 с половиной до 11 лет. В частности, 11 лет дали Абиду Подбичанину – имаму мечети Фуркан, к джамаату которой принадлежало большинство уехавших в Сирию.