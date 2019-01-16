Среда, 16 января 2019

Олигарх Олег Дерипаска подал в суд на лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как сообщает РБК, Дерипаска требует взыскать миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что Зюганов назвал его алюминиевый бизнес аферой и преступлением. Иск подан в Тверской райсуд Москвы.

“Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании “Русал”, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию”, – заявил представитель Дерипаски. В иске указано, что “оскорбительное” заявление Зюганова было опубликовано на его официальных страницах в соцсетях, а затем “подхвачено” новостными ресурсами.

На пленарном заседании Госдумы 9 января Зюганов назвал алюминиевый бизнес Дерипаски “самой большой аферой”. “Сначала заводы украли у граждан, а теперь эти заводы отдали в подчинение англосаксам – это вообще сумасшедший дом! – сказал лидер КПРФ. – Необходимо расследовать это преступление, потому что это направлено против стратегической политики и безопасности нашей страны”.

“Такое стремление к наживе выглядит все более вызывающим, – продолжил Зюганов. – Десять олигархов увеличили за прошлый год состояние на 11 процентов; три главных, самых крупных олигарха хапнули за год в общей сложности 840 миллиардов рублей – это больше, чем нужно на реализацию задач, поставленных в президентском послании, в области образования или науки. Почему бы им не поделиться?”

Комментируя иск Дерипаски, Зюганов заявил, что “не боится судов”. “Это уже знаете какой по счету? Мои юристы разберутся”, – сказал он РБК.