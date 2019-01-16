Среда, 16 января 2019

В Сенате США не прошла резолюция, блокирующая снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски. Как сообщает Bloomberg, “за” проголосовали 57 сенаторов, причем к демократам присоединились 11 республиканцев. Против были 42 сенатора. Таким образом, резолюция не набрала необходимых 60 голосов и не будет вынесена на окончательное голосование.

19 января Минфин США снимет санкции с “Русала”, En+ и “Евросибэнерго”. Об отмене санкций против структур Дерипаски было объявлено 19 декабря. Глава Минфина Стивен Менушин пояснял, что фирмы олигарха выполнили требования ведомства, обязавшись существенно уменьшить долю Дерипаски в своем капитале. Лично с Дерипаски санкции при этом не снимаются; его активы заморожены.

По мнению демократов, Дерипаска сохранит контроль над своими компаниями.

После провала резолюции лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал республиканцев к совместным действиям против Владимира Путина, который “пользуется любой возможностью для дестабилизации западных демократий”. Шумер вновь подверг критике администрацию Дональда Трампа за “постыдную и подозрительную слабость в отношении Путина”.

8 января председатели семи комитетов Палаты представителей в открытом письме потребовали от Менушина отложить отмену санкций.

12 января послы ЕС, Германии, Франции, Австрии, Великобритании, Ирландии, Италии и Швеции в США в письме Шумеру поддержали снятие санкций со структур Дерипаски.

Минфин США продлил до 28 января срок завершения сделок с компаниями Дерипаски – американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов En+ и Rusal.