Понедельник, 14 января 2019

Лондон создаст спецгруппу для борьбы с "грязными" деньгами – в первую очередь, российскими

Лондон создаст спецгруппу для борьбы с "грязными" деньгами

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Об этом сообщает DW со ссылкой на сообщение британского Минфина, обнародованное 14 января.

Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид, в ее состав войдут представители банков Santander, Lloyds и Barclays. "Нам нужно предпринимать действия на всех фронтах против коррумпированных мошенников, набивающих свои карманы "грязными" деньгами и ведущих роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан", – подчеркнул Джавид.

Ожидается, что на первом заседании спецгруппы глава МВД Великобритании подтвердит выделение его ведомством 3,5 млн фунтов стерлингов в 2019-2020 годах на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций.

Как отмечает DW со ссылкой на агентство Reuters, особое внимание новая антикоррупционная структура будет уделять деньгам из России, Нигерии, бывших советских республик и Азии. По оценкам британского Минфина, ежегодно в стране совершаются экономические преступления в общем объеме, равном 14,4 млрд фунтов стерлингов (16,4 млрд евро).

В сентябре прошлого года стало известно, что власти Великобритании планируют активизировать борьбу с подозрительными доходами граждан России и других стран мира. Как сообщил руководитель подразделения Национального агентства Великобритании по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональд Тун, агентство готовится расширить применение ордеров на арест богатства неустановленного происхождения и заморозить такие активы в Великобритании.

При этом внимание агентства обращено не только на РФ, но и на источники богатства выходцев из других стран, в том числе из республик бывшего СССР, а также из африканских и азиатских стран. По информации Financial Times, поток "грязных" денег, оседающих в Лондоне, составляет 90 миллиардов фунтов стерлингов.

В 2018 году в Великобритании вступил в силу закон о "криминальных финансах" (Criminal Finances Act), который предусматривает введение в действие "ордера на арест богатства неустановленного происхождения". Этот правовой инструмент позволяет властям требовать от владельцев объяснения происхождения любых подозрительных активов стоимостью более 50 тысяч фунтов (более 70 тысяч долларов). Власти имеют право арестовать собственность, если владелец неспособен доказать легальность происхождения своих доходов.

Ранее комитет по международным делам парламента Британии опубликовал доклад "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", в котором призвал британские власти ввести дополнительные санкции против лиц, связанных с Кремлем, а также заблокировать на глобальных рынках размещение долговых обязательств России.

В документе говорилось, что Великобритания не должна закрывать глаза на "клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон". Парламентарии назвали "грязные" деньги из России угрозой для национальной безопасности Британии. В Кремле доклад сочли недружественным шагом, увидев в нем угрозу для инвесторов из любой страны.