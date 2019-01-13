Воскресенье, 13 января 2019

В СКР создается четыре новых специализированных подразделения. Об этом сообщает “Российская газета” со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Первому из формируемых отделов будет поручено расследование преступлений против несовершеннолетних. Второй займется делами о преступлениях в сфере медицины. Задача третьего – взаимодействие по вопросам международного и федерального розыска. Функцией четвертого станет расследование бандитизма, организованной преступности и “преступлений прошлых лет”, рассказал Бастрыкин.

Кроме того, увеличится штат центрального управления ведомства, а также число следователей при председателе СКР. Эти следователи, часть которых имеет генеральские чины, занимаются особо важными делами.

Бастрыкин заметил, что за восемь лет существования Следственного комитета как отдельного от прокуратуры ведомства, подчиненного непосредственно главе государства, подследственность СКР значительно расширилась. В частности, этой структуре были поручены дела о налоговых и большинстве коррупционных преступлений.