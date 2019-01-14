Понедельник, 14 января 2019

Роскомнадзор направил Google повторное требование о фильтрации поисковой выдачи, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря цензурного ведомства Вадима Ампелонского.

“Сегодня мы направляем в компанию Google повторное требование с указанием, что поисковая система компании Google обязана в течение 30 рабочих дней подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и в течение трех рабочих дней с момента подключения – начать фильтровать поисковую выдачу”, – сказал Ампелонский. По его словам, РКН намерен “повторить весь цикл действий”, связанных с подключением Google к системе, содержащей реестр запрещенных сайтов.

Роскомнадзор собирается повторно проверить исполнение Google своих требований в конце февраля. Если Google не выполнит их, ведомство составит на компанию новый протокол по части 1 статьи 13.40 КоАП (неисполнение оператором поисковой системы обязанности по подключению к системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен). В таком случае корпорации снова будет грозить от 500 до 700 тысяч рублей штрафа.

11 декабря РКН оштрафовал Google на 500 тысяч рублей по той же норме.

На следующий день в ведомстве пригрозили заблокировать Google, если поисковик не прекратит показывать запрещенные сайты. Действующий закон не предполагает блокировку поисковиков, но в РКН пообещали в случае необходимости инициировать принятие соответствующих поправок в закон об информации.