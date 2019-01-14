Понедельник, 14 января 2019

Секс-работница Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), ее партнер Александр Кириллов (Алекс Лесли) и шестеро участников проводившегося ими “секс-семинара” осуждены в Таиланде к срокам, уже отбытым в заключении до приговора. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Также всем фигурантам дела, передает агентство, назначены условные сроки. Кроме того, судья постановил депортировать осужденных в их страны – Белоруссию (Рыбка и Лесли – граждане этой страны) и Россию. В чем заключается условное осуждение, если фигурантов депортируют из Таиланда, из публикации не понятно.

Все подсудимые признали вину.

По каким статьям национального УК осуждены фигуранты, РИА “Новости” также вразумительно не поясняет. Первоначально фигурантам вменялось нарушение трудового законодательства путем организации нелегального тренинга. Однако в апреле прошлого года это обвинение с фигурантов сняли, поскольку в законодательство были приняты поправки, отменяющие уголовное преследование за организацию тренингов и семинаров без оформления разрешения.

Пока нынешнее дело рассматривалось в суде, отмечается в публикации, в полицию Паттайи поступили новые заявления. В них Лесли и других фигурантов обвиняли в организации преступного сообщества, предоставляющего проституток. Такое обвинение предусматривает до 10 лет тюрьмы. Было ли по заявлениям открыто новое дело, непонятно.

В начале февраля 2018 года Рыбка оказалась в центре скандала после публикации Фондом борьбы с коррупцией фильма-расследования об отдыхе тогдашнего вице-премьера Сергея Приходько на яхте олигарха Олега Дерипаски. Расследование основывалось в частности на фотографиях, которые Рыбка поместила в своих аккаунтах в соцсетях.

Дерипаска подал иск к Рыбке и Лесли, обвинив их в разглашении информации о его частной жизни. 9 июля судья Усть-Лабинского райсуда Кубани Александр Колойда взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей.

Между тем еще в конце февраля Рыбку, Лесли и ряд других участников “секс-семинара” задержали на острове Ко-Ланта в Таиланде и отправили в тюрьму. Арестованные попросили политического убежища в США, обещая раскрыть информацию об участии депутатов Госдумы во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года. Однако Госдепартамент в начале марта заверил, что помогать Рыбке не будет.