Понедельник, 14 января 2019

Концерн “Титан-2″, возглавляемый Григорием Нагинским, который при министре обороны Анатолии Сердюкове был замглавы военного ведомства, получает миллиарды на подрядах “Росатома”. Об этом сообщается в расследовании “Собеседника”.

Сейчас “Титан-2″ исполняет контракт стоимостью 936 миллионов рублей на выполнение монтажных работ на Ленинградской АЭС в Сосновом Бору. Всего же по разным контрактам, заключенным на ведение работ на этом объекте, фирма Нагинского получила свыше 1,5 миллиарда рублей.

Одним из членов наблюдательного совета “Росатома” является начальник службы экономической безопасности ФСБ Сергей Королев. В прошлом он, как и Нагинский, работал в Минобороны, занимая пост помощника Сердюкова.

Структуры “Титана-2″ выступают поставщиками и для организаций, подконтрольных “Росатому”. Так, фирма Елены Нагинской – дочери гендиректора концерна – продала Научно-исследовательскому технологическому институту им. Александрова в Сосновом Бору дорожные плиты типа 2П30-18-30.

Стоимость плит, отмечает “Собеседник”, была явно завышенной – 7700 рублей за штуку. Между тем SEB Group продает такие же плиты по 5300 рублей, а ЖБИ-24 – по 5200. Доставкой разницу в цене не объяснить – расстояние между фирмой Нагинской и институтом составляет всего 3,5 километра. Как указывается в публикации, даже при доставке с одного конца Москвы на другой производители берут за транспортировку не больше 1000 рублей за каждую плиту.

Переплачивает “Росатом” и при закупках питания, далее говорится в расследовании. Так, Всероссийский НИИ автоматики – дочернее предприятие госкорпорации – в прошлом году купил у фирмы “Холтек” продуктов почти на 38 миллионов рублей. При этом блинчики с мясом “Мастерица” обошлись институту в 170 рублей за упаковку, тогда как даже в розницу в гипермаркете Metro они продаются по 105 рублей. Закупаются по завышенным ценам и иные продукты.

Зарплата гендиректора “Росатома” Алексея Лихачева составляет 2,744 миллиона рублей в месяц. Директор по капитальным вложениям Геннадий Сахаров получает 1,9 миллиона рублей. У семьи Сахарова есть две дорогие машины и апартаменты в Болгарии.

Зарубежной недвижимостью владеют и иные топ-менеджеры госкорпорации. Так, у первого замгендиректора Кирилла Комарова есть дом в Германии, у начальницы аппарата Марии Мосур – квартира в Турции, у директора департамента Виктора Братанова – дом с бассейном в Болгарии, у члена правления Николая Спасского – квартира в Италии, у начальницы секретариата Татьяны Чуваевой – дом во Франции.

Выяснилось также, что директор еще одного департамента “Росатома”, Андрей Черемисинов, до августа прошлого года был акционером чешской фирмы Arcanarius. Вопрос “Собеседника”, как это согласуется с запретом топ-менеджерам корпорации использовать зарубежные финансовые инструменты, Черемисинов проигнорировал.

Arcanarius, зарегистрированный в Праге, управляет мини-отелем премиум-класса Jeseniova. Директором этой фирмы является советник гендиректора “Росатома” Михаил Ухов, а единоличным владельцем теперь стала некая Юлия Новак. Не исключено, что она родственница главы Минэнерго и члена наблюдательного совета “Росатома” Александра Новака, однако определенных подтверждений этому “Собеседнику” добыть не удалось. Известно, однако, что одно время Юлия Новак была официально трудоустроена в госкорпорации, а московская квартира, в которой она жила, принадлежит Ухову.

Между тем Ухов и тот же Черемисинов владеют также испанской фирмой Mikhand Iberia Group. Черемисинову на праве совместной собственности принадлежит квартира в городе Аликанте на побережье Средиземного моря.

В 1999 году Ухов попадал в поле зрения правоохранителей: его телефон присутствовал в записной книжке сбытчика героина по кличке Кокор.