Понедельник, 14 января 2019

Владимир Путин сменил посла России в Центральноафриканской Республике. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первым указом глава государства снял с должности посла Сергея Лобанова, который занимал свой пост с 2011 года. Вторым указом на место Лобанова он назначил Владимира Титоренко.

На прошлой неделе центр “Досье” опубликовал результаты расследования по факту убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Как передавало “Настоящее время”, среди прочего выяснилось, что Дмитрий Сытый – директор фирмы Lobaye Invest, которая является дочерней компанией “М-инвест”, одной из структур олигарха Евгения Пригожина, – по электронной почте давал посольству России в ЦАР рекомендации относительно вещей убитых журналистов.

В последнее время Россия и ЦАР активизировали как экономическое, так и военное сотрудничество. Российские структуры получили в африканской стране концессии на добычу золота и алмазов (именно добычей золота занимается Lobaye Invest). В ЦАР действуют российские ЧВК. Москва с разрешения Совбеза ООН поставила в африканскую страну оружие. Советником президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера по безопасности является гражданин России Валерий Захаров, один из подручных Пригожина.

В конце ноября прошлого года в финансовом отчете Внешторгбанка появилась информация о предоставленном ЦАР кредите на 11,99 миллиарда долларов – сумму, которая более чем вшестеро превышает бюджет центральноафриканской страны. Однако как в ВТБ, так и в правительстве ЦАР в ответ на уточняющий запрос журналистов информацию опровергли. “Скорее всего, речь идет об операционной ошибке”, – заметили в банке.