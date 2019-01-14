Понедельник, 14 января 2019

Судья Абаканского горсуда Хакасии Елена Стрельцова частично удовлетворила иск о защите чести и достоинства, поданный председателем регионального отделения КПРФ (ныне – губернатором региона) Валентином Коноваловым к фирме “Видеоканал-Абакан” и пресс-секретарю “Роснефти” Михаилу Леонтьеву. Информация о решении, вынесенном еще 25 декабря прошлого года, лишь в нынешний вторник появилась на сайте суда.

20 сентября 2018-го, во время кампании по выборам главы Хакасии, Леонтьев, выступая в программе NotaBene на региональном телеканале ТВ-7, учредителем которого является “Видеоканал-Абакан”, заявил: “Кампанию коммуниста финансировал холдинг “Рутэк”, активом которого является разрез “Аршановский”. Что касается коммуниста Коновалова на содержании единороса Хора – так это вопрос революционной целесообразности” (Глеб Хор – депутат Госдумы от “Единой России”; холдинг “Рутэк” связывают именно с ним).

Коновалов в своем иске добивался, чтобы учредителя ТВ-7 и Леонтьева обязали выступить в эфире NotaBene с опровержением сведений о финансировании его кампании “Рутеком”.

Судья Стрельцова в своем решении признала ложной и порочащей достоинства Коновалова лишь первую из двух приведенных выше фраз Леонтьева. “Видеоканал-Абакан” обязали выступить с опровержением в программе NotaBene.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с 9 января, когда была изготовлена его полная версия.

В первом туре губернаторских выборов Коновалов уверенно обошел действующего главу региона единороса Виктора Зимина. Согласно официальным данным, он получил 44,8 процента голосов, тогда как Зимин – лишь 32,4 процента. 21 сентября, за два дня до планировавшегося второго тура, единорос снялся с выборов. Две недели спустя, 3 октября, он ушел в отставку.

В течение октября месяца от участия во втором туре отказались сначала справорос Андрей Филягин, а затем – кандидат от Партии роста Александр Мяхар, занявшие 9 сентября соответственно третье и четвертое места. Таким образом, во втором туре, прошедшем 11 ноября, Коновалов оказался единственным кандидатом. По данным избиркома, за него проголосовали 57,45 процента избирателей.

Еще сразу после первого тура “Ведомости” со ссылкой на источники в администрации президента передавали, что Кремль к утрате единоросами Хакасии отнесся сравнительно спокойно. Пояснялось, что при Зимине в регионе сложилась неуправляемая ситуация, не хватает денег на зарплаты бюджетникам. “Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он”, – отметил один из собеседников издания.