Понедельник, 14 января 2019

Палата общин парламента Британии проголосовала против соглашения Лондона и Брюсселя о выходе из ЕС, достигнутого правительством Терезы Мэй. Об этом сообщает The Guardian.

Против соглашения проголосовали 432 депутата из 650, в том числе 118 из 316 от Консервативной партии, которую представляет Мэй, за – только 202.

Теперь, уточняет “Радио Свобода”, у правительства Мэй есть три дня, чтобы предложить альтернативный план Brexit и заручиться дополнительными гарантиями ЕС. В таком случае рассмотрение парламентом альтернативного плана может состояться 21 января.

Если альтернативный план будет отвергнут, парламент может попробовать самостоятельно добиться компромиссного соглашения с Брюсселем, в противном случае Британии грозит выход из ЕС вовсе без соглашения.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в твиттере, что “с сожалением принимает” результаты голосования. Он призвал Британию “определить свои намерения так скоро, как это возможно”. “Время почти истекло”, – написал он.

Как заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, он инициировал голосование о доверии правительству Мэй. Дебаты по этому вопросу пройдут в парламенте в среду. Провал плана Brexit в Палате общин стал крупнейшим поражением правительства Британии в парламенте за последние 95 лет.

Перед голосованием Мэй заявила, что депутаты, которые выступят против ее плана, проголосуют за “неопределенность, разделение” и “реальный риск” выхода Британии из ЕС в одностороннем порядке. Крайний срок, после которого Лондон автоматически покинет ЕС, – 29 марта нынешнего года.

Первоначально Палата общин должна была рассмотреть договор с ЕС 11 декабря 2018 года, однако Мэй перенесла голосование.

Сторонники Brexit с преимуществом менее 4 процентов голосов победили на референдуме о выходе Британии из ЕС 23 июня 2016 года. После референдума тогдашний премьер Дэвид Кэмерон, противник Brexit, подал в отставку, его место заняла Мэй. В феврале 2017 года Палата общин одобрила Brexit, в марте того же года Лондон уведомил ЕС о начале процедуры выхода в порядке статьи 50 Лиссабонского договора. После этого начались переговоры с Брюсселем об условиях выхода. 15 ноября 2018 года правительство Мэй одобрило договор с ЕС, ставший результатом переговоров. 25 ноября 27 лидеров стран ЕС подписали соглашение на саммите в Брюсселе.