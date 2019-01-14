Понедельник, 14 января 2019

Пензенский облсуд продлил фигурантам местного дела “Сети” Дмитрию Пчелинцеву и Арману Сагынбаеву сроки содержания в СИЗО еще на три месяца – до 18 апреля. Об этом сообщает “7×7″.

До этой же даты Ленинский райсуд Пензы продлил аресты двум другим обвиняемым по делу – Михаилу Кулькову и Максиму Иванкину. Они, в отличие от всех остальных фигурантов, попали в СИЗО меньше года назад, поэтому ходатайства о мере пресечения им рассматривает еще районный, а не региональный суд.

Накануне, передавало “МБХ-медиа”, аресты на тот же срок – до 18 апреля – продлили Василию Куксову и Андрею Чернову. По информации “Медиазоны”, слушания о мере пресечения Илье Шакурскому перенесены на среду.

На заседании в отношении Пчелинцева следователь ФСБ мотивировал необходимость дальнейшего содержания политзека в изоляторе тем, что фигуранты еще не завершили ознакомления с материалами дела. Датой, к которой они должны закончить изучение материалов, назначено 25 января. Прокурор следователя поддержал.

Сам Пчелинцев настаивал на переводе под домашний арест. “Осталось всего 10 дней до 25 января, а не 3 месяца”, – указал он.

Также политзек заметил: “Я почти до конца изучил материалы дела – там больше 200 раз встречается слово “террористический”, и еще чаще всего – слово “неустановленный”.

Видео “7×7″:

Как передавал Каспаров.Ру, в новогоднюю ночь родственники и близкие друзья всех семерых арестованных по делу явились к пензенскому СИЗО-1 и в мегафон поздравили политзеков с праздником, назвав каждого по имени. Провести акцию было решено потому, что ФСБ по-прежнему отказывает близким в свиданиях с арестованными. Через несколько дней выяснилось, что в СИЗО поздравление услышали.

Близкие арестованных по пензенскому делу “Сети” у СИЗО-1 в новогоднюю ночь. Фото: kasparov.ru

Волна арестов по пензенскому делу “Сети” прошла осенью 2017 года. В октябре в СИЗО отправили Пчелинцева, Шакурского, Куксова, а также Егора Зорина. В начале ноября были арестованы Чернов и петербуржец Сагынбаев, схваченный в своем городе и доставленный в Пензу. В июле 2018-го в СИЗО попали Кульков и Иванкин, ранее находившиеся в бегах. Сообщалось, что оба эмигрировали, однако задержали их в Москве.

Еще один фигурант – Алексей Полтавец – живет в эмиграции в Киеве. Он обвинен по делу заочно. Подругу эмигранта Викторию Фролову в мае прошлого года схватили, когда она на некоторое время приехала с Украины в Россию повидать родителей. После угроз Валерия Токарева, возглавляющего следственную группу по делу, она оговорила всех фигурантов, кроме Полтавца.

Пчелинцеву и Шакурскому вменена часть 1 статьи 205.4 УК (организация террористического сообщества; от 15 лет до пожизненного срока), остальным фигурантам – часть 2 этой же статьи (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет колонии). Кроме того, ряду фигурантов инкриминированы дополнительные обвинения – по делу о поджоге военкомата, произошедшем в Пензе в 2011 году, и по двум делам о наркотиках.

После задержаний все шестеро фигурантов, схваченных осенью 2017-го, подвергались избиениям, а некоторые – также пыткам током. Пчелинцева кроме этого подвешивали вниз головой и травили медицинскими препаратами, в частности транквилизаторами, вынуждая принимать таблетки и делая уколы.

Вину с самого начала последовательно отрицал только Куксов; прочие дали показания как против себя, так и против других обвиняемых.

Зорин первым оговорил остальных фигурантов и еще в конце 2017-го единственный из обвиняемых был переведен из СИЗО под домашний арест. При этом он обвиняется по одному из “наркотических” дел; статья, инкриминированная ему, предусматривает срок до 10 лет.

В 2018 году все фигуранты, кроме Зорина, дезавуировали первоначальные признательные показания.

В конце ноября – начале декабря прошлого года Пчелинцев держал голодовку протеста против необоснованного помещения в карцер. В знак солидарности с товарищем голодовку объявил и Чернов. После выхода из карцера Пчелинцев пояснил, чтó предшествовало взысканию. Как выяснилось, его и других фигурантов при ознакомлении с делом подвергали издевательствам в областном главке ФСБ. Так, самого Пчелинцева, когда он потребовал определенные тома, начали пристегивать наручниками к горячей батарее отопления. Шакурского на весь день приковывали к перилам лестницы. Именно конфликт с ФСБ, спровоцированный издевательствами, Пчелинцев и назвал действительной причиной своей отправки в карцер.