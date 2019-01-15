Вторник, 15 января 2019

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Ризвана Зубаирова в понедельник начала слушания по делу отставного капитана Минобороны Дениса Хисамова, которому вменяется участие в сирийской войне на стороне “Исламского государства”. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

35-летнему уроженцу Краснодара Хисамову вменены часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации; от 10 до 20 лет колонии) и статья 205.3 УК (обучение для занятия терроризмом; срок от 15 лет до пожизненного).

Согласно обвинительному заключению, которое зачитал прокурор Алексей Ханеня, в начале 2015 года Хисамов, живший в подмосковном городе Дмитров, стал приверженцем ваххабизма и решил выехать на войну в Сирию. Между тем на тот момент против отставного капитана было открыто дело по части 1 статьи 186 УК (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег; до 8 лет колонии) и законно выехать из России он не мог.

Однако в Москве, продолжил прокурор, Хисамов познакомился с неким Аюбовым, который также был сторонником ИГ. В сентябре 2015-го он попросил нового знакомого помочь ему с выездом в Сирию, уплатив за это 1000 долларов. В ноябре того же года Аюбов будто бы передал Хисамову поддельный паспорт гражданина Таджикистана и объяснил, с кем связаться в Стамбуле. В том же месяце, заявляется в обвинительном заключении, Хисамов транзитом через Украину и Молдавию прибыл в Турцию.

В ночь на 30 декабря 2015 года, говорится в деле, россиянин пересек турецко-сирийскую границу и прибыл в учебный центр ИГ “Муаскар” в районе Ракки, где 1 января 2016-го официально вступил в “Исламское государство”. До конца января Хисамов будто бы “прошел идеологическую, психологическую и военную подготовку, обучился приемам обращения с оружием и взрывными гранатами”, после чего вступил в Ракке в подразделение “Мухаджирин эль-Кавказ”. За участие в войне россиянину платили 500 долларов в месяц, говорится в обвинительном заключении.

В последующие полгода, продолжил Ханеня оглашение документа, Хисамов шесть раз выезжал в разведку. Так, в феврале он будто бы две недели в составе отряда из 10 боевиков вел в районе приграничного с Турцией поселка Эр-Раи в мухафазе Халеб (Алеппо) скрытое наблюдение за действиями контролировавшей этот поселок “Джабхат ан-нусры”.

В конце июля, далее говорится в обвинении, Хисамов в составе “Мухаджирин эль-Кавказ” участвовал в боях с курдами за город Манбидж, мухафаза Халеб.

В октябре 2016-го россиянин будто бы был командирован в Стамбул для вербовки новых боевиков, в том числе из числа сочувствующих “Джабхат ан-нусре” (на самом деле к тому времени этой организации уже не существовало – она еще летом сменила название на “Джабхат фатах эш-Шам”). Вербовку, говорится в деле, Хисамов вел до 20 апреля 2017 года, когда был задержан турецкими силовиками за нарушение миграционного режима. 14 октября 2017-го задержанного выдали в Таджикистан, а оттуда 13 ноября экстрадировали в Россию.

Адвокаты Хисамова заявили, что отношение к обвинению выскажут позже. Между тем сам подсудимый, наотрез отказавшись признать вину, выразил готовность сразу же дать показания.

В 2015 году, сообщил обвиняемый, он жил в Москве. Знакомые предложили ему “поучаствовать в незаконной деятельности по продаже фальшивых купюр”, на что он ответил согласием. Хисамова вместе с двумя соучастниками задержали в Суздальском районе Владимирской области, однако судья освободил отставного капитана под залог 500 тысяч рублей. “Я испугался, что будет срок, – заметил подсудимый. Я офицер запаса, отличник службы и кандидат технических наук, моя репутация была незапятнана, и я принял решение скрыться”.

Хисамов подтвердил, что он верующий мусульманин. Познакомившись в московской мечети с неким Абдулкаримом, рассказал подсудимый, он попросил у знакомого поддельный паспорт на имя гражданина Таджикистана Каландарова. По этому документу, рассказал подсудимый, он позже выехал на Украину и оттуда вылетел в Турцию.

Подсудимый пояснил, что хотел оформить на имя Каландарова вид на жительство и заняться бизнесом – выжимкой тминного масла. “После истечения срока давности статьи я бы вернулся в Россию”, – заметил он.

В январе 2016 года, продолжил Хисамов, он вместе с компаньоном на неделю вылетал из Стамбула в крупный турецкий город Адана. “Перелет можно проверить по карточке пассажира и камерам”, – подчеркнул обвиняемый.

В июне того же года Хисамов получил визу на имя Каландарова. Однако вскоре он потерял поддельный таджикский паспорт. По истечении срока визы полицейские задержали россиянина на автобусной остановке и после проверки полгода продержали в депортационной тюрьме в городе Айдын на юго-западе Анатолии. “Я говорил оперативникам, что у меня поддельный паспорт и я готов отбыть срок за фальшивомонетничество в России, но меня вывезли в Таджикистан”, – рассказал подсудимый.

Сразу же по прилете Хисамова таджикские силовики побили его. Они приговаривали: “Это еще цветочки”. В первую же ночь задержанного начали пытать током и жестоко избивать; ему сломали ногу. От Хисамова требовали признать, что он террорист ИГ. “Естественно, в итоге я все подписал – никакой человек это не выдержит, – заметил подсудимый. – 40 дней меня держали в изоляторе, пока сойдут все травмы”.

МВД Таджикистана распространило информацию о задержании “террориста ИГ”. После ее перепечатки российскими СМИ, рассказал Хисамов, его мать и отец попали в больницу с сердечным приступом.

Затем задержанного военным самолетом “Руслан” перевезли в Москву и отправили в ИВС столичного УМВД на Петровке, 38. Уже в самолете оперативники предупреждали Хисамова: “Мы сделаем тебе, как в Таджикистане”. Один из силовиков прямо заявил: “Палочную систему никто не отменял, нужны показатели по делам о терроризме”.

Из Москвы Хисамова, как следует из материалов дела, перевезли во Владимир, а далее – в Краснодар. Там пытки продолжились. В конце августа прошлого года трое оперативников связали арестованному руки скотчем, после чего принялись избивать. Также его пытали током и выщипывали бороду плоскогубцами. Далее Хисамова пригрозили изнасиловать, если он не даст признательных показаний.

Подсудимый подчеркнул, что подавал начальнику СИЗО заявление об угрозе своей жизни и здоровью, а кроме того, сообщение о пытках может подтвердить свидетель.

С адвокатом по соглашению арестованному связываться не позволяли, а когда тот появлялся, то препятствовали конфиденциальному общению.

“Я не был в Сирии, я против какого-либо терроризма!” – заключил Хисамов.

Также он заметил: “Я являюсь капитаном запаса, и мне не было необходимости получать дополнительное обучение по владению автоматом и гранатами, как говорит обвинитель. Пошел бы я рядовым мотострелком при своей специальности и участвовал в боевых действиях неделями без единого ранения и контузий? Нет!”

После допроса обвиняемого по ходатайству прокурора были оглашены признательные показания, данные Хисамовым на следствии. Относительно протокола допроса, прошедшего в октябре 2018-го в Краснодаре, адвокат Олег Жильцов заметил, что подлинная его подпись есть только на первом листе, тогда как на последующих он своей подписи не узнает. Сам Хисамов заметил, что “не говорил ни слова”.

На нынешний вторник назначены допросы ключевых свидетелей обвинения. Ожидается, что в суде в числе прочих выступит жена Хисамова.