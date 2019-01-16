Среда, 16 января 2019

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, объявила президента страны Николаса Мадуро узурпатором, сообщает Reuters.

Парламент призвал десятки стран заморозить государственные активы Венесуэлы. В обращении к властям Евросоюза, США и некоторых латиноамериканских стран содержится призыв запретить “любое движение ликвидных государственных активов Венесуэлы” в местных банках.

Контролируемый Мадуро Верховный суд Венесуэлы заранее объявил недействительными любые законы, принимаемые Национальной ассамблеей. Значительная часть полномочий парламента передана нелегитимному “учредительному собранию”, которое Мадуро сформировал в 2017 году из своих сторонников.

Между тем, по данным двух источников, администрация США может признать спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо легитимным президентом вместо Мадуро. Это одна из возможных ответных мер, которые рассматривает президент Дональд Трамп, сказал источник. Во вторник вице-президент США Майк Пенс поговорил по телефону с Гуайдо и выразил поддержку Национальной ассамблее как “единственному легитимному демократическому органу в стране”.

На прошлой неделе Гуайдо заявил, что, если у него будет поддержка военных, он готов в качестве временного президента заменить Мадуро для последующего назначения свободных выборов. После заявлений некоторых венесуэльских чиновников, что оппозиционера следует арестовать за измену, Гуаидо 13 января задержали на короткое время, однако потом отпустили.

6 января Гуайдо в своей речи после вступления в должность призвал армию выступить против Мадуро.

4 января в столице Перу прошло заседание министров иностранных дел Лимской группы – объединения Канады и 13 латиноамериканских стран, образованного в августе 2017-го для разрешения политического кризиса в Венесуэле. Главы МИДов большинства стран объявили об отказе с 10 января признавать Мадуро главой государства и призвали президента Венесуэлы передать власть парламенту. При голосовании за соответствующую резолюцию воздержалась только Мексика.

Администрация Мадуро заявила, что Лимская группа по указанию Вашингтона подстрекает к государственному перевороту.

В президентство Мадуро Венесуэла, несмотря на доходы от экспорта нефти, погрузилась в тяжелый экономический кризис. Уже несколько лет в стране дефицит товаров первой необходимости. Протестные выступления подавляются, а ряд оппозиционеров отправлен в тюрьму.

Значительную часть проблем в стране режим Мадуро объясняет происками Вашингтона. В свою очередь, США летом 2017-го, после созыва “учредительного собрания”, ввели финансовые санкции против Каракаса.

Примерно в то же самое время, в августе 2017 года, в крупном городе Валенсия группа военных подняла восстание против режима Мадуро. Выступление поддержали сотни гражданских лиц из числа местных жителей. Однако полицейские быстро справились с протестами.