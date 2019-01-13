Воскресенье, 13 января 2019

Второй за две недели взрыв в жилом доме, теперь в Ростовской области. Разрушены два этажа, есть жертвы.

Взрыв в девятиэтажном доме в городе Шахты произошел рано утром в понедельник. Известно об одном погибшем, под завалами остаются люди. По словам губернатора, "совершенно точно" взорвался газ.

В девятиэтажном доме в городе Шахты ростовской области произошел взрыв бытового газа. Разрушены два этажа, повреждены четыре квартиры В оперативном штабе уточнили, что семь человек из проживавших в разрушенных квартирах из них спасены, один погиб. По предварительным данным, жертвой ЧП стала одна женщина.



В оперативном штабе уточнили, что семь человек из проживавших в разрушенных квартирах из них спасены, один погиб. По предварительным данным, жертвой ЧП стала одна женщина

В девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Разрушены два этажа, повреждены четыре квартиры, один человек погиб.

Сообщение о том, что в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Шахты, Хабарова, д. 16, поступило в дежурную часть МЧС в 6:18 по московскому времени 14 января, сообщается на сайте регионального ведомства.

По предварительной информации, взрыв произошел на девятом этаже. Дом примыкает к пятиэтажке. Как передает ТАСС, повреждены четыре квартиры – две на девятом этаже и две – на восьмом.

Из-под завалов спасены восемь человек, рассказал агентству источник в экстренных службах. В их числе – мать с двухлетним ребенком, сообщает РИА "Новости".

После взрыва в доме в Шахтах сохраняется угроза дальнейшего обрушения

В оперативном штабе уточнили, что семь человек из проживавших в разрушенных квартирах из них спасены, один погиб. По предварительным данным, жертвой ЧП стала одна женщина, отмечает "Эхо Москвы" со ссылкой на МЧС.

Всего в доме 72 квартиры. Для его жителей развернут пункт временного размещения, из дома эвакуированы 140 человек. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. В них задействованы почти 120 человек и 35 единиц техники.

Под завалами жилого дома обнаружены два человека, сейчас спасатели извлекают их, сообщил ТАСС источник с места трагедии. Пока остается неизвестной судьба четверых человек, в том числе одного ребенка.

К дому, где произошел взрыв, прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона. "Он [губернатор] на месте, слушает доклады всех оперативных служб", – рассказали в пресс-службе.

"Минуты тишины и анализ обстановки показывают, что под завалами есть живые люди. Проводятся работы по их обнаружению и деблокированию", – рассказали в оперативном штабе "Дождю".

Специалисты исследуют несущие стены – после взрыва по седьмому этажу пошли трещины. Пожара нет. Энергетики обесточили дом. В штабе по ликвидации ЧП основной версией трагедии называют взрыв бытового газа.

"По информации, которую только что доложили представители МЧС, всего в этих квартирах, пострадавших от взрыва, находились 13 человек", – цитирует Голубева ТАСС. Глава региона добавил, что одна жительница дома, по предварительным данным, почувствовала утечку газа. "Это взрыв бытового газа, совершенно точно. Якобы в одной из квартир женщина почувствовала утечку газа, собиралась обратиться в соответствующие [органы]", – пояснил он. Взрыв произошел в 71-й квартире.

В больнице находятся два человека – отец и ребенок. По словам главы региона, угрозы их жизни нет, сообщает РИА "Новости". По данным Минздрава, пяти пострадавшим оказали амбулаторную помощь. Кроме того, МЧС не подтвердило появившуюся в некоторых СМИ информацию о гибели ребенка.

Кирпичный дом, в котором произошел взрыв газа, построили в 1993 году. Город Шахты находится в западной части Ростовской области в 66 километрах к северу от Ростова-на-Дону. Является третьим по численности населения в области – в нем живут более 235 тысяч человек.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП, сообщается на сайте СК РФ. Работу опытных следователей и следователей-криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В Шахты отправили мобильный комплекс "Стрела" для обследования прочностных характеристик жилого дома, в котором произошел взрыв. Эвакуированных жильцов разместили в школе неподалеку от дома.

На территории города Шахты вводится режим ЧС, передает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора.

Взрыв в доме в Шахтах – второй серьезный инцидент с бытовым газом за последние две недели. Днем 31 декабря 2018 года подобная трагедия произошла в Магнитогорске. Там жертвами обрушения подъезда стали 39 человек.