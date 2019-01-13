Воскресенье, 13 января 2019

Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром действующего и.о. главы правительства страны Никола Пашиняна. Указ опубликован на сайте президента.

Пашинян, лидер бархатной революции, которая весной прошлого года свергла авторитарный режим Сержа Саргсяна, возглавил кабинет министров 8 мая. Одной из первоочередных задач он поставил проведение досрочных выборов в Национальное собрание страны, поскольку парламентское большинство не поддерживало инициативы премьера.

Первоначально Пашинян пытался добиться назначения выборов, не уходя в отставку. Однако этому противодействовали все фракции Национального собрания, кроме фракции самого премьера “Елк”, имевшей в парламенте предыдущего созыва лишь небольшое число мест.

Тогда 16 октября Пашинян объявил об отставке и следующие три месяца возглавлял правительство как и.о. премьера. На такой шаг лидер революции пошел, чтобы спровоцировать роспуск Национального собрания. Расчет был на то, что парламент за последующие две недели дважды не сможет решить вопрос о назначении нового главы правительства. Этот расчет оправдался, и 1 ноября президент Саркисян распустил Национальное собрание.

По итогам внеочередных выборов 9 декабря новый блок Пашиняна – образованный в августе прошлого года “Мой шаг” – получил абсолютное большинство мест в парламенте, набрав 70,43 процента голосов. Между тем Республиканская партия Армении, имевшая большинство в Национальном собрании предыдущего созыва, на декабрьских выборах даже не смогла преодолеть 5-процентный барьер.