Воскресенье, 13 января 2019

В числе лиц, которые на прошлой неделе похитили в Москве украинского уголовного авторитета Юрия Василенко, мог быть преступник, замешанный в убийстве лидера харьковской пророссийской группировки “Оплот” Евгения Жилина. Об этом сообщает “Росбалт” со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах.

Все похитители, по словам собеседника агентства, были Василенко знакомы; большинство из них принадлежат к криминалитету Курской области.

Как говорится в статье, основная версия следствия по делу о похищении Василенко такова, что на каком-то этапе между украинским авторитетом и курскими преступниками возникли разногласия. Причастность Василенко к убийствам Жилина и бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, пояснил источник агентства, привлекла к авторитету внимание СМИ, и из-за этого его “отодвинули ото всех денежных проектов”. “Перестали привлекать к обнальным операциям, поручать исполнение криминальных заданий на Украине и связанных с Украиной”, – продолжил силовик. Подконтрольный ФСБ вор в законе, лидер Братской преступной группировки Владимир Тюрин (Тюрик), который, по данным Генпрокуратуры Украины, и заказал Василенко убийство Вороненкова, также перестал общаться с украинским авторитетом.

В результате, заключил собеседник “Росбалта”, Василенко оказался на мели, вступил в конфликт, в том числе с курскими, и “стал совершать неправильные шаги”. Курские начали опасаться, что в случае задержания украинский авторитет сообщит силовикам много лишнего, в том числе назовет “ненужные” имена.

40-летний Василенко, нелегально живший в России по паспорту на фамилию Антоненко, был похищен 10 января из кафе “Базилик” на северо-востоке столицы. За неделю до этого, пишет “Росбалт”, украинца вызвали на встречу с неким крупным российским мафиози, однако Василенко ее проигнорировал. После этого за ним и пришли, чтобы забрать.

Выйдя из кафе на улицу, украинец неожиданно оттолкнул сопровождающих и попытался бежать. Началась потасовка, в ходе которой один из похитителей открыл огонь из пистолета ТТ. Тяжело раненого Василенко бросили в багажник машины и увезли. Сообщалось, что авторитет истекал кровью. “Если ему сразу не была оказана профессиональная медицинская помощь, то шансы на то, что он жив, крайне малы”, – отмечает собеседник “Росбалта”.

В квартире Василенко при обыске по делу о похищении были, как утверждалось, найдены несколько десятков различных стволов, в том числе снайперские винтовки, и взрывчатка.

Вороненков выехал на Украину в октябре 2016-го, сразу по истечении срока своих депутатских полномочий и, соответственно, утраты иммунитета, поскольку в России против него было открыто дело о мошенничестве. В декабре того же года он получил гражданство этой страны. Бывший депутат дал показания по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. 23 марта 2017-го Вороненков был застрелен в центре Киева за несколько часов до очередного допроса по делу.

Телохранитель Вороненкова убил киллера – гражданина Украины Павла Паршова. В октябре 2017-го Генпрокуратура Украины заявила, что преступление раскрыто. Как утверждалось, убийство Тюрин в обмен на обещанные ему ФСБ преференции, “касающиеся контроля уголовных группировок на территории России и некоторых стран СНГ”.

Из граждан Украины, заявляла Генпрокуратура, помимо Паршова к преступлению причастны еще четыре человека, в том числе Василенко. Утверждалось, что именно он руководил группировкой, совершившей убийство. Однако изо всех находившихся в живых подозреваемых Василенко оказался единственным, кого не смогли арестовать.

Жилин был расстрелян 19 сентября 2016 года в ресторане “Ветерок” на Рублевке. В начале прошлого года “Росбалт” передавал, что непосредственным исполнителем преступления был гражданин Украины Николай Дидковский, выехавший из России еще до того, как СКР напал на его след.

По информации “Росбалта”, в 2016 году некий крупный харьковский бизнесмен решил вывести в Европу 6 миллионов долларов и обратился к знакомому. Тот, в свою очередь, привлек некоего Максима – сына убитого в 1998-м вора в законе Владимира Юрченко (Севы). Однако после поступления на счет Максима деньги исчезли. Появились подозрения, что сын вора в законе присвоил их, при этом отдав часть Василенко и неким российским бандитам.

Тогда бизнесмен обратился к Жилину, который был его крышей. Лидер “Оплота” начал давить на Максима и на Василенко. “Росбалт” утверждал, что это и стало мотивом убийства. Именно Василенко, передавало агентство, предоставил оружие и машину Дидковскому и двум его пособникам. Кроме того, заявлялось, что слежку за Жилиным в Подмосковье вел один из родственников Василенко.

Между тем в первые дни после убийства лидера “Оплота” в СМИ появилась совершенно другая версия преступления. Заявлялось, что убийство могло быть связано с борьбой за распределение средств от продажи донбасского угля в Россию и на подконтрольные законному правительству территории Украины.