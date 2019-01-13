Воскресенье, 13 января 2019

Владимир Путин подписал указ об образовании госкомпании “Российский экологический оператор”, которая должна стать единым оператором утилизации мусора в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Учредителем компании будет выступать Минприроды. Задачами “Российского экологического оператора” названы участие в разработке норм, касающихся утилизации мусора, экспертиза свалок, заключение соглашений с международными структурами. Также госкомпания будет привлекать инвесторов для реализации проектов переработки отходов, разрабатывать программы государственной поддержки этих проектов и контролировать их финансирование.

В наблюдательный совет “Российского экологического оператора” войдут первый вице-премьер Антон Силуанов, а также главы Минприроды Дмитрий Кобылкин, МинстройЖКХ Владимир Якушев и Минпромторга Денис Мантуров.

Единая и региональные системы учета твердых отходов согласно указу должны быть сформированы к 1 января будущего года.

О планах образовать госкомпанию для утилизации мусора Кобылкин заявил в августе прошлого года. В октябре стало известно, что в Минприроды готовится проект путинского указа. РБК сообщал, что госкомпания станет главным распорядителем средств, поступающих в бюджет от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен экологическим налогом. В министерстве также заявляли, что помимо поступлений от экологического сбора новой структуре будут перечисляться средства нацпроекта “Экология” и целевые субсидии.

Нацпроект “Экология” реализуется в рамках нового майского указа Путина. На его финансирование в 2019-2024 годах предполагается выделить 4 триллиона рублей, в том числе около 700 миллиардов из федерального бюджета и 300 миллиардов – из региональных.