Понедельник, 14 января 2019

Исполком Организации по запрещению химического оружия включил “Новичок” в список веществ, применение которых подлежит ее контролю. Об этом сообщила в своем твиттере постпред Канады в ОЗХО Сабин Нольке.

Решение, предложенное США, Канадой и Нидерландами, поддержала 41 страна. Россия выступала против, но повлиять на результаты голосования не смогла.

Вместе с “Новичком” в список ОЗХО включено еще одно вещество, название которого Нольке не уточнила. Официально решение пока не опубликовано. Канадский постпред пояснила, что у стран – членов ОЗХО есть 90 дней на его обжалование.

Как отмечает Reuters, список веществ, применение которых подлежит контролю ОЗХО, пополняется впервые за все время существования организации, основанной в 1997 году.

В мае прошлого года с предложением включить в список разновидность “Новичка”, использованную российским ГРУ в английском городе Солсбери против эмигранта Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выступил генсек ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Если нынешнее решение вступит в силу, страны – подписанты Конвенции о запрещении химического оружия будут обязаны декларировать производство или хранение “Новичка” в объемах, превышающих 5-10 грамм (количество, достаточное для лабораторных исследований), или же разработать антидот для этого яда.

Между тем Москва причастность к отравлению Скрипалей, а соответственно, и применение против них “Новичка”, отрицает.