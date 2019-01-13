Воскресенье, 13 января 2019

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Алексея Магомадова приговорила жителя Астрахани Шамхана Сатуева к восьми с половиной годам строгого режима со штрафом 10 тысяч рублей по делу о терроризме. Об этом сообщает “Кавказский узел” со ссылкой в частности на публикацию на сайте СКОВСа.

Подсудимый объявлен виновным по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 (подготовка теракта), части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) и части 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки).

Согласно фабуле дела, Сатуев, будучи последователем радикального ислама, в октябре – ноябре 2017 года “зарегистрировался в специальном приложении в сети Интернет”, после чего “посредством голосовых сообщений интересовался порядком ведения джихада”, а также “проводил поиск потенциальных объектов, осуществлял разведку имеющихся в них антитеррористических систем безопасности путем осмотра и фотографирования”.

Целью теракта, согласно приговору, было повлиять на российские власти, чтобы те отказались от “специальных операций, направленных на уничтожение участников” “Исламского государства”.

Также заявляется, будто Сатуев незаконно хранил дома огнестрельное оружие и взрывчатые боеприпасы.

Предварительные слушания по делу прошли 19 сентября прошлого года. Разбирательство по существу, открывшееся 11 октября, заняло почти 20 заседаний.

Сатуев обвинение полностью отвергал.