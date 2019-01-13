Воскресенье, 13 января 2019

Часовня памяти погибших в Сирии наемников, построенная на Кубани, сменила собственника, сообщает Би-Би-Си. Новый владелец часовни – “Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов”, которую возглавляет Андрей Трошев (позывной “Седой”), один из командиров ЧВК Вагнера.

Объект появился летом 2018 года на федеральной трассе “Дон” на въезде в город Горячий Ключ, за 20 километров от тренировочной базы ЧВК Вагнера в хуторе Молькино. На территории часовни находится памятник российским “воинам-добровольцам”. Строительством часовни занимались компании, связанные со спонсором ЧВК Евгением Пригожиным – в частности, ООО “Мегалайн”.

Первоначально зданием часовни и участком площадью 1,6 гектара владела петербургская компания ООО “Эксклюзив технолоджи”. Она тоже может быть связана с Пригожиным: при вступлении в саморегулируемую организацию ее представитель указал адрес электронной почты, который использовали и сотрудники пригожинского холдина “Конкорд”.

“Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов” была создана в июне 2016 года, после того как Владимир Путин объявил о выводе основных российских сил из Сирии.

В компании “Эксклюзив технолоджи” заявили, что она купила участок в Краснодарском крае “для строительства объекта по заказу общественной организации, которая в скором времени станет полноправным собственником в рамках заключенных ранее договоренностей”. По данным Росреестра, “Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов” владеет зданием часовни и прилегающим участком с середины декабря 2018 года.

Трошев – выпускник Ленинградского артиллерийского училища. По данным “Фонтанки”, в середине 1980-х он командовал самоходно-артиллерийской батареей в Афганистане, после армии продолжил службу в ОМОНе и СОБРе ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу.

В январе 2017 года Трошев был запечатлен на фотографии на приеме в Кремле по правую руку от Владимира Путина. На фотографию также попали другие руководители ЧВК Вагнера – сам Дмитрий Уткин (“Вагнер”), Андрей Богатов (“Бродяга) и Александр Кузнецов (“Ратибор”).

Как сообщала “Фонтанка”, Уткин и Трошев в 2015-2016 годах были замечены в совместных поездках с известными сотрудниками службы безопасности Пригожина и могли работать на структуры “Конкорда”.