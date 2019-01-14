Понедельник, 14 января 2019

В Польше объявят национальный траур в день похорон мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает TVN24.

Дата похорон политика пока не определена.

Между тем мэрия Варшавы также объявила 15, 16 и 17 января днями траура по погибшему.

По словам Дуды, власти не будут организовывать официальных акций в память об Адамовиче – он сослался на то, что семья просила не политизировать его смерть.

Между тем в понедельник во многих польских городах, включая Гданьск, Варшаву, Краков, Познань, тысячи людей вышли на стихийные акции памяти Адамовича. Они прошли под лозунгом “Остановить ненависть”.

Адамович родился в 1965 году. Он изучал право в Университете Гданьска и в конце 1980-х был членом студенческого антикоммунистического движения. В 1990 году Адамович был избран депутатом горсовета Гданьска и занимал этот пост до избрания мэром в 1998 году. В 2002-м Адамович стал одним из сооснователей либеральной партии “Гражданская платформа”, но в 2015-м вышел из нее после обвинений в указании неверных данных в декларации о доходах. Мэр знал русский язык и в 2017-2018 годах вел блог на сайте “Эха Москвы”. Адамович неоднократно посещал Калининград.

13 января на благотворительном концерте на Адамовича напал с ножом 27-летний житель Гданьска по имени Стефан, ранее судимый за ограбление четырех банков. Нападавшего задержали на месте. Он выкрикнул, что “невинно сидел в тюрьме” и его “пытала” “Гражданская платформа” – Адамович “умер за это”. Адамовича доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь врачам не удалось.