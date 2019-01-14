Понедельник, 14 января 2019

Издательство “Комильфо”, входящее в холдинг “Эксмо”, после консультации с экспертом, аккредитованным при Роспотребнадзоре, изъяло из комикса о супергерое Дэдпуле главу, где антагонистом выступает неонацист. Как сообщает “Коммерсант”, эксперт усмотрел в этой главе “пропаганду нацизма”.

В изъятой главе комикса компании Marvel Comics рассказывается о противостоянии Дэдпула с неонацистом Бароном Земо, часть повествования ведется от его лица. Барон Земо рассуждает о величии белой расы, восхваляет Гитлера и говорит о необходимости Холокоста. По сюжету комикса он воссоздает Ку-Клукс-Клан и готовит провокацию, чтобы развязать в США межрасовую войну. Перед последней битвой с антагонистом Дэдпул переодевается в костюм еврея-хасида и называет противника “нацистским куском дерьма”. В послесловии автор комикса Дэвид Лафем пишет об отрицательном персонаже: “Самое ужасное, что таких в реальном мире полно”. Он советует читателям “погуглить про Холокост”, предупреждая, что это будет “не смешно”.

По словам главного редактора “Комильфо” Романа Дмитровского, эксперт, доктор психологических наук Вали Енгалычев указал на наличие в комиксе “нацистской символики” и на “не оправданные сюжетом высказывания Барона Земо о необходимости Холокоста, одобрении действий национал-социалистического режима в Германии и Ку-Клукс-Клана”.

“Эксперт признал, что образ злодея является карикатурным, а произведение – сатирой, но заявил, что Холокост, нацизм и расизм не могут являться объектами сатиры и юмора. Это якобы сделает проблему менее существенной, заставит читателя не считать ее важной, а следовательно, это пропаганда нацизма”, – добавляет Дмитровский.

В итоге “Комильфо” решило убрать историю из сборника комиксов. “Нам очень жаль, что пришлось идти на крайние меры, но иначе типографии просто отказались бы принимать книгу в работу”, – пояснили в издательстве.

Издатели комиксов в России не в первый раз сталкиваются с цензурой. В декабре издательство Salben Comics сообщило, что российские типографии отказались принимать в печать комикс The Pro, главная героина которого занимается проституцией. В 2016 году компания – разработчик компьютерных игр Blizzard ограничила на своем сайте пользователям из России доступ к русскоязычной версии комикса Overwatch, в котором девушка целуется с девушкой.

В 2015-м несколько российских книжных магазинов временно изъяли из продажи графический роман о холокосте “Маус” из-за того, что на его обложке изображена стилизованная свастика.