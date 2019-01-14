Понедельник, 14 января 2019

Судьи Лефортовского райсуда Москвы по ходатайству ФСБ закрыли заседания по вопросу о продлении арестов 12 пленным украинским морякам, сообщает корреспондент “Граней”. Оглашение решений пройдет в открытом режиме.

Пленных держат в клетках по 4 человека в трех залах суда, ходатайства о продлении мер пресечения рассматривают три судьи.

На 14 часов намечено рассмотрение ходатайств о продлении арестов остальным 12 пленным.

Фото и видео Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Забавно, как синхронно действуют три разных судьи: в разных залах одновременно закрыли заседание по продлению ареста украинским морякам. pic.twitter.com/ARuP8NEBu2

— Грани.Ру (@GraniTweet) 15 января 2019 г.

В конце ноября 24 моряков взяли под стражу российские суды в аннексированном Крыму. Затем их этапировали в Москву. 21 пленного поместили в неофициально контролируемый ФСБ СИЗО-2 “Лефортово”, а троих раненых – в больницу СИЗО-1 “Матросская ?Тишина”.

Под стражей находятся командиры малых артиллерийских бронекатеров “Никополь” и “Бердянск” Андрей Небылица и Роман Мокряк, командир буксира “Яны-Капу” Олег Мельничук, сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока, Юрий Будзыло, член экипажа буксира “Яны-Капу” Владимир Варымез, старшие матросы с “Яны-Капу” Владимир Терещенко и Михаил Власюк, Владислав Костышин, Сергей Цыбизов, Виктор Беспальченко, Богдан Головаш, капитан-лейтенант с катера “Никополь” Сергей Попов, старший матрос того же катера Андрей Опрыско, Сергей Чулиба, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, капитан 3-го ранга Владимир Лисовый, Андрей Шевченко, Евгений Семидоцкий, Вячеслав Зинченко, Гриценко, матрос “Яны-Капу” Юрий Безъязычный.

Всем арестованным вменена часть 3 статьи 322 российского УК (незаконное пересечение границы группой лиц), предусматривающая до 6 лет колонии.

Писательница Алиса Ганиева в пикете у Лефортовского суда. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

У Лефортовского суда. Фото Константина Котова