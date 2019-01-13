Воскресенье, 13 января 2019

Судья Тигильского райсуда Камчатки Вадим Ловчев освободил 32-летнего В. Матвеева от уголовной ответственности по делу о поджоге коктейлем Молотова машины гаишников, назначив ему судебный штраф 200 тысяч рублей. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Матвеев – ранее не судимый бригадир сетевого лова из пгт Палана, столицы Корякского округа. Ему вменялись часть 3 статьи 30 – часть 2 статьи 167 УК (покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога; до 3 лет 9 месяцев колонии).

Согласно фабуле дела, в ночь с 9 на 10 ноября 2017 года пьяный Матвеев, изготовив коктейль Молотова, бросил его в лобовое стекло Nissan Safari, припаркованного у Корякского ОМВД. Поджог он совершил из мести за лишение прав на полтора года и 30-тысячный штраф, назначенные за отказ пройти медосвидетельствование на опьянение.

Дежурный отдела вовремя заметил поджог, и пламя быстро погасили. Ущерб составил лишь около 18 тысяч рублей.

Статья 76.2 УК допускает освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если обвиняемому инкриминирована статья небольшой или средней тяжести, ранее он не судим, а вред, причиненный преступлением, загладил.