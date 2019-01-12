Суббота, 12 января 2019

Комитет палаты представителей решил заняться содержанием бесед Трампа с Путиным

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Трамп принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с Путиным в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности.

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США планирует рассмотреть вопрос, имеющий отношение к содержанию переговоров и бесед президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявил председатель комитета Элиот Энгель.

"Мы проведем слушания, касающиеся тайны, окружающей странные отношения с Путиным", – цитирует разосланное СМИ заявление законодателя агентство "Интерфакс". Он также добавил: "Каждый раз после встреч Трампа с Путиным стране ничего не сообщают".

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Трамп принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с Путиным в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности. В том числе он скрыл их и от членов своей администрации, уточнило издание.

В качестве примера газета сообщила со ссылкой на источники, работавшие тогда в Белом доме, что после беседы Трамп не только дал указание работавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, но и забрал у него рабочие записи, которые тот делал в процессе беседы.

Сам Трамп опроверг информацию газеты. "Это была грандиозная беседа, я ничего не держу под полой", – заявил президент в интервью телеканалу Fox News.

При этом президент США отметил, что "ни у кого не возникало никаких вопросов" относительно его постоянных встреч в формате "с глазу на глаз" с лидерами других стран. "Всем известно, что никакого сговора не было", – подвернул президент.

"У меня были такие беседы, какие были у любого президента США", – ответил Трамп. Он подчеркнул, что ему "нечего скрывать" и обвинил The Washington Post в лоббистской деятельности в пользу компании Amazon.

"У нас была отличная беседа, – отметил Трамп, говоря о встрече с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года. – Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах". "Я ничего не скрываю. Мне совершенно безразлично", – добавил он, говоря о возможности обнародования подробностей встреч.

"У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но, когда дело касается Путина, они говорят: "О чем они беседовали?" – констатировал Трамп. "Мы говорили об очень позитивных вещах", – добавил он.

Журналистка Fox также упомянула об опубликованной в пятницу в газете The New York Times статье, в которой утверждалось, что в ФБР негласно проводили проверку, чтобы выяснить, действует ли Трамп в интересах России. В частности, она спросила президента США, работал ли он когда-либо на РФ. "Думаю, это самый оскорбительный вопрос, который мне когда-либо задавали. Это самая оскорбительная статья, которую я когда-либо читал", – ответил Трамп.

Поводом для расследования ФБР послужило увольнение Трампом директора ведомства Джеймса Коми, утверждает издание. Трамп пояснил, что в уволил Коми в связи с тем. что тот был "жутким лжецом и ужасно работал на посту директора ФБР". Ранее публикацию The New York Times подверг критике госсекретарь США Майк Помпео.

"Сама содержащаяся в статье The New York Times мысль о том, что президент Трамп представлял угрозу для нацбезопасности США, явно глупая и недостойна ответа", – сказал он в интервью телеканалу CBS в субботу, назвав обвинения нелепыми.