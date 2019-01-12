Суббота, 12 января 2019

Президент США Дональд Трамп пытался скрыть от высокопоставленных чиновников своей администрации детали личных встреч с Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывшших американских чиновников.

Как минимум в одном случае, по данным WP, Трамп пытался завладеть записями своего переводчика и просил его не обсуждать то, что произошло, с сотрудниками Белого Дома. Президент сделал это после встречи с Путиным на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, на которой также присутствовал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон. В администрации узнали о действиях Трампа, после того как высокопоставленный чиновник Госдепартамента и чиновник Белого Дома запросили у переводчика информацию, выходящую за рамки отчета, предоставленного Тиллерсоном.

На пресс-конференции после встречи в Гамбурге Тиллерсон заявил, что Трамп как минимум один раз жестко надавил на Путина по поводу российского вмешательства в американские дела. Между тем переводчик, по словам американских чиновников, хотя и отказался обсуждать встречу в Гамбурге, признал, что Путин отрицал вмешательство России в выборы в США, а Трамп в ответ сказал ему: “Я вам верю”.

По данным WP, даже в секретных документах нет подробных данных о пяти встречах Трампа и Путина за последние два года.

Как указывают соратники Трампа, президент считает, что присутствие подчиненных мешает ему устанавливать отношения с Путиным.

Трамп заявил в интервью Fox News, что вел переговоры с Путиным, как и с другими главами государств, и ничего при этом не скрывал.

Между тем председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель объявил, что нижняя палата Конгресса проведет слушания, посвященнные “загадкам, окружающим странные отношения Трампа с Путиным и его приспешниками, а также тому, как эти темные дела влияют на нашу национальную безопасность”.