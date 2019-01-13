Воскресенье, 13 января 2019

Вашингтон предложил Пхеньяну провести вторую встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына в феврале во Вьетнаме, сообщает Интерфакс со ссылкой на японскую газету “Иомиури”.

По данным источников, знакомых с ситуацией, северокорейская сторона ответила, что рассматривает предложение США, но пока не дала на него официального ответа.

Накануне Bloomberg сообщило со ссылкой на южнокорейскую газету Munhwa Ilbo, что Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Ханое, столице Вьетнама.

8 января на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Ким Чен Ын заявил, что его страна будет прилагать усилия, чтобы в ходе его второй встречи с Трампом “были достигнуты результаты, которые бы получили одобрение международного сообщества”. В новогоднем обращении северокорейский лидер выразил готовность встретиться с Трампом “в любое время”.

12 июня на встрече в Сингапуре лидеры КНДР и США подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Пхеньяна со стороны Штатов.

Пхеньян после встречи прекратил ракетные и ядерные испытания, однако продолжает производство ядерного топлива и создание новых ракет. 23 июня Трамп продлил на год санкции против КНДР. В американской администрации отметили, что Северная Корея из-за своей ядерной программы по-прежнему “продолжает представлять собой актуальную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности” США.