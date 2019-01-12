Суббота, 12 января 2019

В Греции в знак протеста против соглашения с Македонией о ее переименовании в отставку ушел министр обороны Панос Камменос, лидер правопопулистской партии “Независимые греки”. Как сообщает Reuters, Камменос заявил, что в отставку подадут еще есть министров от его партии.

После ухода “Независимых греков” из правительства оно потеряет парламентское большинство – левая партия премьер-министра Алексиса Ципраса “Сириза” имеет только 145 мест в парламенте из 300 и поддержку еще одного независимого депутата. “Независимых греков” в парламенте представляют семь депутатов.

Камменос неоднократно угрожал уйти в отставку из-за сделки с Македонией, называя неприемлемым любое соглашение со Скопье, при котором в названии страны останется слово “Македония” – оно, по его мнению, связано с греческой цивилизацией и культурой. В составе Греции есть провинция с таким же названием, из-за чего Афины воспринимали название Македонии как территориальные притязания. Заключенный договор предусматривает переименование Македонии в Республику Северная Македония. Министр обороны называл договор “продажей нации”.

Как заявил Ципрас, он инициирует голосование о доверии правительству – оно состоится на следующей неделе. По словам Камменоса, он не поддержит правительство Ципраса при голосовании.

Распад правящей коалиции повышает вероятность досрочных выборов. Очередные парламентские выборы в Греции назначены на октябрь 2019 года. По опросам “Сириза” отстает по популярности на 8-12 процентов от главной консервативной партии “Новая демократия”, которая также выступает против договора с Македонией.

Голосование по вопросу о ратификации договора с Македонией должно состояться в греческом парламенте в течение января. Правительство рассчитывает на одобрение соглашения голосами левоцентристских и независимых депутатов.

17 июня 2018 года министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и его греческий коллега Никос Кодзиас подписали в столице Македонии Скопье договор о переименовании. 12 января македонский парламент окончательно одобрил договор.

Соглашение позволяет Македонии вступить в НАТО и ЕС, до этого Греция блокировала вступление страны в эти структуры.

СМИ сообщали о связях Камменоса и Ципраса с российскими антиевропейскими и консервативными кругами – в частности, с идеологом евразийства Александром Дугиным. В последнее время, однако, отношения Афин и Москвы резко охладились.