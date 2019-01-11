Пятница, 11 января 2019

В Ингушетии неизвестные обстреляли из автомата автомобиль начальника республиканского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева, сообщает Интерфакс со ссылкой на “информированный источник”. ТАСС уточняет, что силовик не пострадал.

Ранения получили трое охранников Эльджаркиева, их сначала доставили в Сунженскую райбольницу. “Кавказский узел” уточняет, что ранены полицейские. Они находятся в тяжелом состоянии, их перевели в реанимационное отделение республиканской клинической больницы в Назрани.

По другим сведениям, ранены двое полицейских и один гражданский, 27-летний житель Назрани.

В воскресенье РИА “Новости” сообщило, что один из раненых при обстреле умер. ТАСС уточняет, что это полицейский, у которого “раны были слишком серьезные”. Умерший – З. Плиев, сообщается в телеграм-канале The Magas Times.

Как заявили в МВД, нападавшим удалось скрыться.

По словам источника Интерфакса, покушение совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Чечней и Ингушетией: машину Эльджаркиева догнала “Лада Гранта”, из которой автомобиль обстреляли.

По факту атаки возбуждено дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 2 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору), сообщается на сайте ингушского управления СКР.

В июле прошлого года бывший оперативник ЦПЭ Тимур Албаков на суде над жителем Ингушетии Альбертом Хамхоевым, обвиненным в хранении оружия, заявил, что Эльджаркиев, занимавший тогда пост и.о. начальника ЦПЭ, приказал ему подбросить подсудимому оружие. Хамхоева приговорили к условному сроку.

Предшественник Эльджаркиева на посту Тимур Хамхоев получил 7 лет общего режима по делу о пытках в ЦПЭ.