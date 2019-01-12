Суббота, 12 января 2019

Я господина Шевченко не читал и читать не буду (имеется в виду пост публициста Максима Шевченко в Фейсбуке о расследовании убийства журналистов в ЦАР. – Ред.). Но хочу отметить, что выражение “ссученный барыга” больше подходит Шевченко, поскольку на слова журналиста его высказывания не похожи.

…Что касается языка, которым старается объясняться Шевченко, то вряд ли он сумеет научиться блатному жаргону у своего хозяина – уголовника Ходорковского, потому что если Ходорковский попытается говорить на этом жаргоне, то будет выглядеть как петух распальцованный.

А если господин Шевченко хочет найти виновных, то пусть съездит в ЦАР. Странно, что он не поехал в составе группы журналистов-расследователей в августе прошлого года. Видимо, смелый только на словах.

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