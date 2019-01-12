Суббота, 12 января 2019

Иск директора Росгвардии Виктора Золотова в Люблинский райсуд к лидеру “России будущего” Алексею Навальному возвращен истцу. Информация об этом появилась в карточке дела на сайте столичных судов.

14 декабря судья Наталья Жукова оставила иск Золотова без движения, сославшись на его несоответствие статьям 131, 132 Гражданско-процессуального кодекса. Указанные статьи кодекса содержат требования к исковым заявлениям по гражданским делам. Судья дала Золотову время до 9 января устранить недостатки иска, однако изменения в него так и не были внесены.

Адвокат Золотова Шота Горгадзе сообщил ТАСС, что больше не представляет интересы силовика.

11 декабря Золотов подал к Навальному иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 1 миллион рублей. Он просил признать порочащими его и не соответствующими действительности распространенные Навальным сведения. “В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников”, – пояснял Горгадзе.

Накануне подачи иска стало известно, что в ноябре Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против крымского мясокомбината “Дружба народов” – монопольного поставщика продуктов для Росгвардии. Тем самым служба подтвердила выводы расследования основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией о махинациях при закупках продукции для ведомства. Дело было возбуждено по обращению ФСБ, назвавшей “нецелесообразным, экономически невыгодным, коррупционноемким” наделение одного предприятия правами на монопольную поставку продуктов. Комбинат также проверяет Главная военная прокуратура.

О масштабных махинациях с поставками продуктов для Росгвардии ФБК сообщил 23 августа. По данным фонда, за год закупочная стоимость продуктов для Росгвардии выросла в два-три раза, превысив цены на те же товары в рознице, а качество снизилось. Навальный показал, что новый владелец предприятия, отобранного у украинского олигарха Юрия Косюка, – российский бизнесмен Борис Кантемиров – связан с Золотовым и премьером Дмитрием Медведевым. Оппозиционер предположил, что конечными бенефициарами аферы могут быть премьер-министр Дмитрий Медведев или люди из его ближайшего окружения.

Комбинат “Дружба народов” в октябре подал в Арбитражный суд Москвы иск о защите чести и достоинства против Навального, потребовав удалить текст и видео расследования ФБК, а также опровергнуть изложенную в них информацию.

27 декабря стало известно, что контракт Росгвардии с “Дружбой народов” продлен на 2019-2020 годы.

26 октября Навальный потребовал от Золотова вернуть подмосковную дачу, приватизированную силовиком. Оппозиционер рассказал о ней в видеообращении, в котором вызвал силовика на дебаты. Дача Золотова в поселке Малая Калчуга Одинцовского района Подмосковья – земельный участок площадью 11 868 квадратных метров, стоимость которого ФБК оценивает ориентировочно в 200 миллионов рублей. Это бывшая номенклатурная дача Зубалово-2 на Рублевке. На ней в разное время жили член политбюро ЦК КПСС Анастас Микоян, маршалы Климент Ворошилов и Борис Шапошников, а также основатель ВЧК Феликс Дзержинский. Рядом со старым домом площадью 260 квадратных метров Золотов построил там новый – имеющий площадь 1000 квадратных метров.

27-го числа прошлого месяца директор Росгвардии обвинил Навального в завышении стоимости его недвижимости. “Что касается непосредственно имущества, это в продолжение разговора про дачу и так далее, он оценил недвижимость моей семьи в 3,5 миллиарда, в несколько раз завысив эту ценовую составляющую”, – пояснил силовик.

11 сентября Золотов в видеообращении вызвал Навального на поединок. Политик в то время отбывал административный арест. На ответное предложение оппозиционера выйти на теледебаты Золотов ответил отказом.