Воскресенье, 13 января 2019

Юристы комитетов по разведке и иностранным делам Палаты представителей США в понедельник встретятся, чтобы обсудить возможность допроса переводчиков, которые присутствовали при встрече президента Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает ABC News.

По словам источника в Палате представителей, там выбирают, какой комитет будет делать запрос, если будет решено добиваться допроса переводчиков. Публикация The Washington Post о том, что Трамп после встречи с Путиным в Гамбурге в июле 2017 года пытался изъять записи у переводчика, вызывает множество вопросов, сказал высокопоставленный помощник демократов в нижней палате Конгресса. В Палате представителей изучают юридические последствия и собираются обсудить варианты действий, добавляет он.

Даже если Конгресс отправит повестку на допрос в Госдепартамент, Белый Дом может попытаться заблокировать или замедлить процесс, отмечает телеканал.

Демократы уже предлагали допросить переводчиков Трампа после его встречи с Путиным в Хельсинки прошлым летом, однако тогда против этого выступили республиканцы. “Республиканцы в нашем комитете провалили голосование. Присоединятся ли они к нам сейчас? Не должны ли мы выяснить, действительно ли наш президент ставит “Америку на первое место”?” – написал в твиттере председатель комитета по разведке демократ Адам Шифф.

Накануне The Washington Post сообщила, что Трамп пытался скрыть детали своих переговоров с Путиным от высокопоставленнных чиновников Белого Дома. По данным WP, даже в секретных документах нет подробных данных о пяти встречах Трампа и Путина за последние два года. Как утверждается, переводчик признал, что на переговорах в Гамбурге Трамп ответил Путину, отрицавшему причастность России к вмешательству в выборы в США: “Я вам верю”.