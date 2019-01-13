Воскресенье, 13 января 2019

53 процента россиян выступают за отставку правительства, сообщает Интерфакс со ссылкой на декабрьский опрос Левада-центра.

40 процентов опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Как сообщают “Ведомости”, в ноябре 2016 года за отставку правительства выступали только 33 процента россиян.

Среди проблем, с которыми, по мнению респондентов, не в состоянии справиться правительство – рост цен и падение доходов населения (57 процентов опрошенных), безработица (46 процентов опрошенных). 43 процента участников опроса считают, что кабинет министров не заботится о социальной защите населения.

36 процентов опрошенных указали, что правительство не в состоянии справиться с кризисом в экономике, 30 процентов заявили об отсутствии у кабинет министров продуманной программы экономического развития.

Претензий к деятельности правительства не имеют 7 процентов россиян.

Опрос проводился 13-19 декабря 2018 года среди 1600 граждан России старше 18 лет в 136 населенных пунктах 52 регионов страны.