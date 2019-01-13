Воскресенье, 13 января 2019

В Чечне во время пыток убиты двое подозреваемых в гомосексуальности, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.

По данным организации, с конца декабря кадыровцы схватили около 40 человек, – предполагаемых гомосексуалов и бисексуалов, как мужчин, так и женщин. Точное число похищенных неизвестно, их удерживают в Аргуне.

“Местная полиция делает все возможное для того, чтобы они не могли выехать из республики или впоследствии добиваться защиты в суде. У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки”, – сообщил директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.

Новая волна преследований гомосексуалов началась в Чечне с задержания в декабре прошлого года администратора одной из ВК-групп, в которой общались гомосексуальные мужчины с Северного Кавказа.

11 января о возобновлении преследований в Чечне подозреваемых в гомосексуальности сообщила “Новая газета”. В соцсетях администраторами ВК-сообществ гомосексуалов стали распространяться призывы покинуть республику.

“В Чечне вновь вспыхнули поимки темовых (ЛГБТ. – Ред.) парней и девчонок. Прошу всех, кто еще на свободе, отнестись серьезно к этому сообщению и как можно скорее бежать из республики. Прошу обратиться к правозащитникам, СМИ, друзьям, которые вам могут помочь”, – говорилось в сообщении в одной из ВК-групп.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что в Чечне не преследуют гомосексуалов. “Все это, если говорить литературным языком, неправда и дезинформация. В Чеченской Республике нет никаких тюрем и мест лишения свободы, не входящих в систему ФСИН”, – заявил он.

“Новая газета” выпустила серию расследований о пытках и похищениях подозреваемых в гомосексуальности в Чечне весной 2017 года. Из-за преследований республику покинули около 150 человек, более 130 из них уехали из России.